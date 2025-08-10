Ì¼¤Î°ä±Æ¤ò¸«¤¿Êì¤Ï¡Öµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡¡45ºÐ¤Ç¿´Â¡Ëãáã¤Ë¤è¤êÆÍÁ³»à¤·¤¿´Ú¹ñ½÷À²Î¼ê¡¢Ë×¸å11Ç¯
²Î¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥·¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢11Ç¯¤Î»þ¤¬²á¤®¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§¤«¤é3¥«·î¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯8·î8Æü¡¢¿´Â¡Ëãáã¤Ë¤è¤êÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£µýÇ¯45ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï²Î¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥é¥ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢1988Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè9²ó¹¾ÊÕ²ÎÍØº×¤Ç¡Ø±«¤Î¹ß¤ë¸á¸å¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢²Î¾§¾Þ¤È¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
1990Ç¯¤Ë¤Ï³Ú¶Ê¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¸å¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Fin.K.L¤ä¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤Ê¤É¡¢¸åÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1991Ç¯¤Ë¤Ï2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤éÂà¤¡¢É×¤È¤È¤â¤ËËÒ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¡£°Ê¹ß¤ÏCCM¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¸½Âå¥¥ê¥¹¥È¶µ²»³Ú¡Ë¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£
É×¤Î¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¥½¥óËÒ»Õ¤Ï¡¢Åö»þ¡ÖºÊ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¯É½¤¹¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿2018Ç¯¡¢MBC¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿Í¤¬¹¥¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Êì¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥é¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤¬ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Áòµ·¾ì¤Ç°ä±Æ¤ò¸«¤Æµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â¡¢CCM¤äÀë¶µ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ²»³Ú¤Ë·È¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
