Îî´¶¤Î¤¢¤ëÄï¤¬¡Ö¥«¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷¤ÎÀ¸Îî¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡Ä¤½¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤Ë¥¾¥¾¥Ã¡¿¤Ó¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¿Íµ¤µ­»öBEST

¡¡½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2020Ç¯8·î24Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡Ö²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð²øÃÌ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÅÔÆâ¤ÎÈþÍÆ±¡¤ÇÆ¯¤¯µÈÀî¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦36ºÐ¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÍ§Ã£¤ÎËå¤È¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ß¤ä¤¾¤ó»÷¤ÎÈà¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿
¡ÖÀéÍÕ¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç°ìÈÌ»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯A»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬Í§¿Í¤ÎËå¤Ç¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚYÀî¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËA»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î»Ð¤¤¤ï¤¯¡¢YÀî¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó»÷¤Ç¡¢¤¤¤¤¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÏÃ¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤È´é¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÊ¼è¤ê¤À¤«¤ÇYÀî¤µ¤ó¤¬Â¾¸©¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡YÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ï4ºÐ²¼¤ÎÄï¤¬¤¤¤Æ¡¢º§Ìó¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Â²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Äï¤Î°ì¸À¤Ç»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥«¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤Ê¤é¤ÈÄ¹¤á¤ËµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÌë¤ËÆÍÁ³Äï¤¬Éô²°¤ËÍè¤Æ¡Ø¤³¤ÎÉô²°¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÂ¾¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿²¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡YÀî¤µ¤ó¤ÏÄï¤ËÎî´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¡Ø½÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¡£
¡Ø·»¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î²£¤Ë¥«¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷¤Î¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éËèÈÕ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤·ÁÁê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤ªã±¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿YÀî¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËA»Ò¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖA»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¿´Îî¤È¤«¤ª¤Ð¤±¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇYÀî¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢Äï¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¦¤È¡ØËèÆüÉþÁõ¤¬°ã¤¦¡Ù¤é¤·¤¤¤È¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸Îî¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤«YÀî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê½÷À¤ÎÇ°¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¦°ìÅÙA»Ò¤Á¤ã¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¹¤°µ¢¤ë¤«¤é2¿Í¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×
¢¡Íê¤ì¤ë¤Î¤ÏÄï¤À¤±¡¢É¬»à¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ä
¡¡Í¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÎ¾¿Æ¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿YÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢µÞ¤Ê»Å»ö¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç²È¤ò½Ð¤ëÄ¾Á°¡¢Í£°ìÎî´¶¤Î¤¢¤ëÄï¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªã±¤¤¤¹¤ì¤ÐËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤È¤«¡¢²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤â¤¦¤¹¤°·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢½÷À¤ÎÀ¸Îî¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ê¤ãÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄï¤Î¸ý¤«¤é¼ª¤òµ¿¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Äï¤Î·ù¤¬¤é¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¡Ö¡Ø±³¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÇò¾õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´Éô±³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´ÉôYÀî¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»¤À¤Ã¤¿¤È¡×
¡¡Äï¤Ï¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤ó¤À¡¢Èà½÷¤â¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ï·»¤Ç¤¢¤ëYÀî¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÅÊ¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡A»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ÎÄï¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ù¤Ä¤Ë·»ÄïÃç¤¬°¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤³¤ó¤Ê°°Õ¤ËËþ¤Á¤¿±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤·Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÈYÀî¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¢¡Â¾¤ÎÍýÍ³¤Ç·ëº§¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖA»Ò¤Á¤ã¤ó¤Á¤Ï»ÐËå¤ÇÌ¾»ú¤ò·Ñ¤°¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢YÀî¤µ¤ó¤ËÌ»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À«¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£YÀî¤µ¤ó¤â¡ØÌ»ÍÜ»Ò¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¾µÂú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤¤ç¤¯·ëº§¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤Äï¤¬¤¤¤ë¿Í¤È·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ãÊ¸¡¿½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä
¡Ú½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡Û
Âç¿Í½÷À¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ª¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥³¥Á¥é¡£X:@joshispa¡¢Instagram:@joshispa
