ÊÆ¹ñ¤«¤éÀÖÂôÂç¿Ã¤¬µ¢¹ñ Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÊÆÂçÅýÎÎÎá½¤Àµ¤Ë¡Ö²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ë¡×
¡¡8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÆüÊÆ¤Î¹ç°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ë½¤Àµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Î½¤Àµ¤äÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤ËÈ¯½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ç°Õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂçÂÎ54Æü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë