Ê¡²¬¸©¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Áê¼¡¤®È¯À¸ ¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â·Ù²ü
¡¡8ÆüÌë¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Áê¼¡¤®È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤ÎËÌ¶å½£»Ô¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¶å½£ËÌÉô¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢8Æü¸á¸å11»þ47Ê¬¤Ë¤ÏÊ¡²¬ÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9Æü¸áÁ°0»þ27Ê¬¤Ë¤ÏËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤âÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ç¤ÏµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤â2²óÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¤±«¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¿·¤¿¤ÊÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë