ARTIDA OUDのジュエリーと出会う、唯一無二の5周年限定体験へ

ARTIDA OUDの体験型スペース「THE ANOTHER MUSEUM」は、2025年8月でオープン5周年を迎えます。この特別な節目に、ジュエリーブランドならではの感性が詰まったイベントが開催されます。記念リングの登場や刻印イベント、日本の伝統とモダンを融合させたPOP UPなど、訪れるだけで心ときめくひとときに。五感を満たす、一期一会の時間をぜひご体感ください。

5周年限定♡特別な刻印体験を

コインチャーム

large 価格：22,000円(税込)／small 価格：13,200円(税込)

8月23日（土）・24日（日）の2日間限定で、「Lettering Charm Order」が開催されます。好きな文字やイニシャルをその場で刻印できる人気イベントで、4種のフォントから選べるのも魅力。

ヒエログリフやGaramondなど、個性を映し出すチョイスが可能です。記念やギフトにもぴったりな、あなただけのコインチャームを手に入れて。

色彩と輝きが際立つ限定リング

5th Anniversary Limited Ring

価格：69,300円(税込)

ARTIDA OUDの世界観を凝縮した「5th Anniversary Limited Ring」は、マルチサファイアをホワイトパヴェダイヤモンドで取り囲んだ美しい一点もの。

艶やかな彩りが指先を華やかに演出します。THE ANOTHER MUSEUMでしか手に入らないスペシャルジュエリーは、記念の贈り物や自分へのご褒美にも最適です。

伝統と革新が響き合うPOP UPも

期間中は、日本の伝統技術とモダンなデザインを融合させたオブジェブランド＜アルス（ars）＞のPOP UPも開催。

寺院の建築技術を担う宮殿師によって作られたオブジェは、古代縄文の文様を現代的に表現した唯一無二のアート。手仕事の温もりと静かな力強さが宿る作品の数々を、ぜひその目でご覧ください。

今だけのARTIDA OUDの世界に浸って

THE ANOTHER MUSEUMでしか味わえない、ARTIDA OUDならではのスペシャルな時間。5周年を彩る特別なリングや刻印イベント、そして日本の美を体現したオブジェの数々。

さらに人気パティスリー“Equal”の焼き菓子プレゼントなど、心をくすぐる体験が満載です。自分自身へのご褒美として、この夏だけの美しい記憶を刻みに出かけてみてはいかがでしょうか♡