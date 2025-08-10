ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Æ£Àî´ÆÆÄ¤ËÊÂ¤Ö38»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡ª¹¾ËÜ»á¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á
¡¡ºå¿À¤Ï9Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î»î¹ç¡Êµþ¥»¥éDÂçºå¡Ë¤Ë6¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£5ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬38»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ä¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î»³ÅÄÅ¯¿Í¤ò¶õ»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ï»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¾æ¤ò¸«»°¿¶¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÂçµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤ÀÀÐ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ï2¡¦3Ç¯¤ä¤ë¤ÈÄ´»Ò°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Æü¤´¤í¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ï2021Ç¯À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿39»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¡ÈÎáÏÂ¤ÎÅ´ÏÓ¡É¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÀÐ°æ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
