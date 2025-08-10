岡山県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキング！ 2位「奥津温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月29日〜8月1日の期間、全国10〜70代の男女228人を対象に、「夏に行きたい穴場温泉地（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、岡山県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奥津温泉／85票豊かな自然に囲まれた奥津温泉は、清流の音と涼しさが心地よい夏の避暑地として人気があります。吉井川の川沿いに位置し、昔ながらの情緒ある温泉街が広がっています。
回答者からは「とても自然がいっぱいで、静か。人があまりいない分ゆっくり出来る」（50代女性／兵庫県）、「山あいにある静かな温泉地で、夏でも涼しく川の音が心地よく感じられます。人が少なく、ゆっくりとお湯を堪能できるところが気に入っています」（30代女性／愛知県）、「美人の湯と言われているから。観光する場所も近くに沢山あって、飽きることが無さそうだから」（10代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：湯原温泉郷／107票湯原温泉郷は、ダムのすぐ下にある露天風呂「砂湯」で知られる開放感抜群の温泉地です。川と山の自然に包まれた立地で、夏でも涼しさを感じながら温泉を満喫できます。
泉質は強いアルカリ性の単純温泉で、肌を滑らかに整える美肌の湯として親しまれています。無料で入れる露天風呂や足湯もあり、気軽に楽しめるのも魅力です。
回答者からは「24時間無料で入れる“砂湯”と呼ばれる混浴露天風呂で、川のせせらぎと開放感を存分に味わえるから」（20代男性／高知県）、「以前、テレビの番組で見て、良さそうだと思ったから」（40代女性／千葉県）、「24時間無料・混浴・自然の中で入る開放感は、夏の夜に星空とともに最高の癒しだから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
