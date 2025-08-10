Æ£¸¶µª¹á¡ÖÌÜ¶Ì¿ÆÉã¤¬¼ª¤«¤é¡ª¾Ð¡×¡¡¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥¢¥ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº2025¡×¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÜ¶Ì¿ÆÉã¤¬ ¼ª¤«¤é¡ª¡ª¾Ð ¤¦¤Õ¤Õ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÉñÂæ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÌÜ¶Ì¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°»Ñ¤ò¼«»£¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥²¥²¥²´Ñ·à¡£°ÊÁ°¶¦±é¤·¤¿Ãç´Ö¤Î±þ±ç¤Ø¡×¤È´Ñ·à¤òÊó¹ð¡£¼ç±é¤Î¹ÓËÒ·ÄÉ§¤È¤Ï2019Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öcool¤ÇÇ®¤¤¤¢¤é¤Þ¤Ã¤¡¼¤Îµ´ÂÀÏº¡¡²Ä°¦¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«ÈþÌï¤ë¤ê¤Á¤ã¤Þ¡¡Îï¤·¤¤¥ô¥£¥é¥ó¤Î¤æ¤¦»Ò»Ð¤µ¤ó¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¡ÃæÆü¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÈ¾Ê¬¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÈ±·¿¤ÈÌÜ¶Ì¿ÆÉã¤Î¥Ô¥¢¥¹ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤«¤é¡Ä¤Ê¤Î¤Í¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤µ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¶Ì¤ª¤ä¤¸¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±×¡¹¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¡¡¤½¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£