西武で活躍した東尾修さんが９日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球トーク日本一決定戦ＯＢ大集結ＳＰ」（午後７時）に出演。共演した娘・東尾理子から強烈なツッコミを浴びる一幕があった。

今回はプロ野球の大物レジェンド２７人が集結し、今ならアウトの昔の常識や伝説のプレーを自らが解説する２時間特番。

往年の金田正一監督がベンチから大声で「当てろ！」と死球を指示していたエピソードが紹介されたところでＭＣの浜田雅功が「まあ、でもね。東尾さんはね。この話になったらもう抜きには語られへん。やっぱり狙って、ズバッと行ってたんですか？」と現役時代、歴代１位の与死球数１６５個の記録を持つ東尾さんに問いかけた。

この言葉に「いや、味方のヤツがやられたら仕返ししてやれってことで何回か、本当にやりました」と正直に答えた東尾さん。「その代わり条件があるんですよ。試合に勝つという条件があるから、誰でもいいわけです。『１人やっつけてやるから』って。勝たないかんから」と付け加えた。

浜田に「ちゃんとうまいこと当ててたんですか？」と聞かれると「そりゃ、コントロールいいですから、僕は」とニッコリ。ここで西武時代の同僚・辻発彦さんも「１度だけって言ってましたよ。故意には１回だけって」と助け船。

「本当に１回だけ。故意は１回だけ」と言い張った東尾さんの言葉を受け、浜田が理子に「１回だけって言うてるけど？」と聞くと、「なんか…。１回だけで１６５個も当たるんですかね？ なんか一番当てた日本記録保持者…」とストレートに疑問を呈していた。