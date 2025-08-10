¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÀÐÀî¸©¡¦ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤ËÈ¯É½ 10Æü08:34»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ34Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÃëÁ°¤«¤é11ÆüÄ«¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢10ÆüÃë²á¤®¤«¤é10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹âÄ¬¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£¼·Èø»Ô
¢¢¹âÄ¬·ÙÊó
¡¡10Æü12»þº¢¤«¤é10Æü18»þº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡10Æü14»þº¢
¡¡Í½ÁÛºÇ¹âÄ¬°Ì¡¡0.8m
¢£ÎØÅç»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡10ÆüÃëÁ°¤«¤é11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡10ÆüÌëÃÙ¤¯
¢£¼î½§»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡10ÆüÃëÁ°¤«¤é11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡25mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡10ÆüÌëÃÙ¤¯
¢£Ç½ÅÐÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡10ÆüÃëÁ°¤«¤é11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡25mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡10ÆüÌëÃÙ¤¯
¢¢¹âÄ¬·ÙÊó
¡¡10Æü12»þº¢¤«¤é10Æü18»þº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡10Æü14»þº¢
¡¡Í½ÁÛºÇ¹âÄ¬°Ì¡¡0.8m
