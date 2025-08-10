¿¦°÷¤òÅÜÌÄ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡Ö¥È¥ê¥«¥Ö¥È»¦¿Í¡¦¼çÈÈ¡×¡¡¿©»ö¤Ë½Ð¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ë´¿´î¤·¤¿¡Ö¸µÏ¢¹çÀÖ·³¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡¡¶§°»à·º¼ü¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¹öÃæÀ¸³è¡×¡¡¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸µ¼õ·º¼Ô¤¬¾Ú¸À
¡¡Àè¤Î6·î¡¢ºÂ´Ö9¿Í»¦³²»ö·ï¡¦ÇòÀÐÎ´¹À»à·º¼ü¤Î¶Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£»à·º¤Î¼¹¹Ô¤Ï2Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê¡£Ë¡Ì³¾Ê¤¬»à·º¼¹¹Ô¤Î»ö¼Â¤È¿Í¿ô¤Î¸øÉ½¤ò»Ï¤á¤¿1998Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇÄ¹¤Î¶õÇò´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤ËÏË¤Ã¤Æ¼¹¹Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤ÎºÆ¿³Ìµºá³ÎÄê¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Æâ³ÕÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤ÏÌó17¡ó¡£5Ç¯Á°¤Î9¡ó¤«¤éµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹öÃæ¤Ç¤â¡ÖÌäÂê»ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃøÌ¾¶§°»à·º¼ü¤È¤Ï
¡¡»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÇÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¹¹Ô¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ´ü´Ö¤Ï¡¢2015¡Á2024Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ç9Ç¯Ä¶¡£À©ÅÙ¤¬¸·³Ê¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢»à·º¼ü¤¬¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¤Î½è¶ø²þÁ±¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÌ¶ÅÄ4¿ÍÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î»à·º¼ü¤¬ÍÜ¿Æ¤È¤ÎÊ¸ÄÌ¤òµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ¤òÄóÁÊ¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï6·î¡¢¹âºÛ¤Ç¸¶¹ð¤ÎÀÁµá¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥ó¥Á»àË´»ö·ï¡Ê4¿Í»àË´¡Ë¤Î»à·º¼ü¤¬¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ç´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î¤¢¤ëµï¼¼Æâ¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤òÁÊ¤¨¡¢¹ñ¤òÄóÁÊ¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¡¢ÃÏºÛ¤Ç¹ñ¤ËÇå½þÌ¿Îá¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»à·º¼ü¤ò½ä¤ë¹ñ¤Î½è¶ø¤ÏÅ¬Àµ¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ì¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢»à·º¼ü¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¡£»à·º¼ü¤¬¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¸ü¤¤ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï2013Ç¯¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ç»à·º¼ü¤é¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ö±ÒÀ¸É×¡×¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Îµ»ö¤òºÆÏ¿¤·¡¢»à·º¼ü¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¹Í¤ò½ä¤é¤¹°ì½õ¤È¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2013Ç¯2·î7Æü¹æµ»ö¤ò°ìÉô½¤Àµ¤Î¾å¡¢ºÆÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢Ìò¿¦Åù¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
»à·º¼ü¥Õ¥í¥¢
¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢»à·º¼ü¤ÏÆÈµïË¼¤ÎÃæ¤ÇÉ¨¤òÊú¤¨¡¢»à¤Î¶²ÉÝ¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¡¢²þØ¢¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿»à·º¼ü¤Î»Ñ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»à·º¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÏÀ¤¸¤ëºÝ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¡£¤¢¤ë»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ç¿ôÇ¯´Ö¡¢±ÒÀ¸É×¤È¤·¤ÆÉþÌò¤·¡¢ºÇ¶á¡¢½Ð½ê¤·¤¿¡£
¡ÖÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¼õ·º¼Ô¤Ï³§¡¢¤Þ¤º¹´ÃÖ½ê¤Ç1¥õ·î¤Û¤É¹´ÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢³Æ·ºÌ³½ê¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅö½ê¼¹¹Ô¡É¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½ê¼¹¹Ô¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹´ÃÖ½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ±ÒÀ¸É×¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÏÅìµþ¡¦³ë¾þ¶è¾®¿û¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à4¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò»ý¤ÄÆüËÜºÇÂç¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÌ¾Î¡È¾®¿û¡É¡£Ãæ±û¤ËÅû¾õ¤Î»öÌ³Åï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÊü¼Í¾õ¤ËÌ¤·è¼ü¤äÅö½ê¼¹¹Ô¤ÎÉþÌò¼ü¡¢»à·º¼ü¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëA¡¢B¡¢C¡¢D¤Î4Åï¤¬Î©¤Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·úÊª¤Ï»öÌ³Åï¤È¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4Åï¤Î°ì¤Ä¤Î¾åÉô³¬¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Î±ÒÀ¸É×¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£±ÒÀ¸É×¤Îºî¶È¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢Ä«ÃëÈÕ¤Î¿©»ö¤ÎÇÛÁ·¡£¤½¤ì¤ÈÃ´Åö¥Õ¥í¥¢¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃ´Åö¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¤ÏÎ¾Â¦¤Ë33Ë¼¤º¤Ä¡¢·×66¤ÎÆÈµïË¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¼¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ª¤¤ËÆþË¼¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï»à·º³ÎÄê¼Ô¤«¡¢°ì¡¢Æó¿³¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¡È»à·º¼ü¥Õ¥í¥¢¡É¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ë¤Ï70¿Í¤Î»à·º¼ü¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡áÅö»þ¡Ë¡£¤½¤ÎÈ¾¿ô¼å¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¤Ï¤É¤¦¡©¡×
¡¡±ÒÀ¸É×¤ÏÉáÃÊ¤ÏÊÌ¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ëË¼¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢Ä«¡¢»à·º¼ü¤Î¤¤¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¡ÈÄÌ¶Ð¡É¤¹¤ë¡£
¡Ö»à·º¼ü¤Îµ¯¾²»þ´Ö¤Ï7»þ¡£7»þ15Ê¬¤Ë³ÆË¼¤ÎÅÀ¸¡¤¬¤¢¤ê¡¢7»þÈ¾¤«¤éÄ«¿©¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¿©´ï¹¦¤È¤¤¤¦³«ÊÄ¼°¤Î³¸¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÁë¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£8»þ¤«¤é±¿Æ°¡¢ÆþÍá¡¢¡È´ê¤¤»ö¡É¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£´ê¤¤»ö¤È¤Ï¡¢»à·º¼ü¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡È´êäµ¡É¤È¤¤¤¦ÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¤¬ËÜ¤ÈµíÆý·ô¡¢²ÐÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Ï¿©ÎÁÉÊ¡¢¿åÍËÆü¤ÏÆüÍÑÉÊ¤ÈÍËÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¿©¤Ï11»þ40Ê¬¡£Í¼¿©¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¯¸á¸å3»þ50Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡¡1Æü¤Ë2²ó¡¢NHK¤Î¥é¥¸¥ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÃë12»þ10Ê¬¤«¤é15Ê¬¤Î´Ö¤ËÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÏ¿²»¤·¤¿¤â¤Î¡¢Í¼Êý6»þ50Ê¬¤«¤é¤ÏÃë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2010Ç¯8·î¡¢Åö»þ¤ÎÀéÍÕ·Ê»ÒË¡Ì³Âç¿Ã¤¬Ì¿¤¸¤Æ¹´ÃÖ½êÆâ¤Î·º¾ì¡Ê¹Ê¼ó·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»à·º¼ü¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÎ®¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å5»þ¤«¤é9»þ¤Þ¤Ç¤ÏFM¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤¬Ë¼Æâ¤ÇÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö´±¤Ï15Ê¬ÃÖ¤¤Ë³ÆË¼¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¡¢¼ä¤·¤¤»à·º¼ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö´±¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¤ê¡¢½ä²óÃæ¡¢1¡¢2»þ´Ö¤Ï¥¶¥é¡¢»þ¤Ë¤Ï3¡¢4»þ´Ö¤â°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡È¤¢¤Î±Ç²è¤Ï¤É¤¦¡©¡É¤È¤«ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Îø¿Í¤Î»à
¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö´±¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ±ä¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢¹çÀÖ·³»ö·ï¤Îºä¸ý¹°¡Ê66¡áÅö»þ¡Ë¡£ºä¸ý¤Ï¡¢Æ±»Ö¥ê¥ó¥Á»¦¿Í»ö·ï¡Ê»à¼Ô12Ì¾¡Ë¤È¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡Ê»à¼Ô3Ì¾¡Ë¤Ç1972Ç¯¤ËÂáÊá¡£1993Ç¯¤Ë»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¹öÃæ¤«¤éÃ»²Î¤òÈ¯É½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤µ¤Þ»³Áñ1972¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃøºî¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤º¤Ã¤È¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ç¯Îð¤Î³ä¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÀº¿ÀÇ¯Îð¤ÎÄã¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÏÀáÊ¬¤Ë¤ÏÆ¦¡¢¿÷º×¤ê¤Ë¤Ï¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡¢ÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¤Ë¤Ï±·¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ë¤ÏÃÄ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ËÇÛÁ·¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤ä¤Ã¤¿¤¢¡¢º£Æü¡¢¤ªÃÄ»Ò¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤È¤«¡Èº£Æü¡¢±·¤Ê¤ó¤À¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¡ª¡É¤Ê¤É¤È»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Êºä¸ý»à·º¼ü¤À¤¬¡¢2011Ç¯2·î¤ËÏ¢¹çÀÖ·³¤ÎÆ±»Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê»à·º¼ü¤Î±ÊÅÄÍÎ»Ò¤¬¹ö»à¤·¤¿»þ¤ÏÁêÅö¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤Î»à¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢3Æü´Ö¤â¿©»ö¤òÀÝ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÉÂ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Ã´Åö´±¤â±ÒÀ¸É×¤â³§¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï²¿ºý¤âËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Èº£Ç¯¤ÏÀÇ¶â¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢½êÆâ¤Ç¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤¬1¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ä¤6ÉôÇÛ¤é¤ì¤Æ»à·º¼ü¤¬²ó¤·ÆÉ¤ß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºä¸ý¤Ï¡ÈÆÉÇä¤Ï¹ñ´ó¤ê¤À¡£²¶¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÄ«Æü¿·Ê¹¤ò¼«Èñ¤Ç¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»þ´Ö²Ô¤®
¡¡Ï¢¹çÀÖ·³»ö·ï¤Ï70Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢90Ç¯Âå¤ÎÀ¤¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Îµ¯¤³¤·¤¿°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥à»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿»à·º¼ü¤¬13¿Í¤â¤¤¤¿¡ÊÅö»þ¡Ë¡£ÃËÀ¤ÎÃ´Åö¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¤Ë¤â¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤¬ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ç¡¢¸µ¶µÃÄ´´Éô¤ÎËÅÄµü¡Ê45¡áÅö»þ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2012Ç¯6·î¡¢Æ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¦¥à»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¦¹â¶¶¹îÌé¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¡¢·Ù»¡¤¬Èà¤Î½ê¤ËÍè¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤ÏËÅÄ¤¬¥µ¥ê¥ó¤ò»µ¤¤¤¿»þ¤Î±¿Å¾¼êÌò¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÅÄ¼«¿È¤ÏÅìÂçÍý³ØÉôÂ´¤é¤·¤¯¡¢¿Æ¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿ô³Ø¤ÎÀìÌç»ï¤ÎÌäÂê¤òÇ®¿´¤Ë²ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÃÎ¼±¿Í¤é¤·¤¤Æ÷¤¤¤Î¤¹¤ë»à·º¼ü¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥ª¥¦¥à¸µ´´Éô¤Î²¬ºê°ìÌÀ¡Ê52¡áÅö»þ¡Ë¤â¤¤¤¿¡£ºäËÜÄéÊÛ¸î»Î°ì²È»¦³²»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤È¤·¤Æ»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡ÖÂç¿ÌºÒ¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Êü¼ÍÇ½¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃÊÌ¹ØÆþ¤ÇÇã¤Ã¤¿À¸Á¯¿©ÎÁÉÊ¤ËÊü¼ÍÀÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢¡È¤³¤Î¥ê¥ó¥´¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤ó¤À¡©¡¡¤³¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡É¤ÈÃ´Åö´±¤Ë»ºÃÏ¤òÊ¹¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¶¯¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÁµá¤Ë¤ÏÄó½Ð½ñÎà¤¬3¤ÄÉ¬Í×¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤È1ÄÌ¤º¤Ä½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈºÛÈ½½ê¤«¤é¡¢¡È½ñÎà¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¡£¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¶¯¤¤Ä´»Ò¤ÇºÅÂ¥¤¹¤ëÄÌÃÎ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀÁµá¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´«¹ð¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èà¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯2ÄÌÌÜ¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¿½ÀÁ¤À¤±¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¿³ÀÁµáÃæ¤Ï»à·º¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡£¼¹¹Ô¤ò°ìÆü¤Ç¤âÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¡¢»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¿¦°÷¤¬°Ñ½Ì
¡¡Æ±¤¸¤¯ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶ÌÊÝ¸±¶â»¦¿Í»ö·ï¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿È¬ÌÚÌÐ»à·º¼ü¡Ê63¡áÅö»þ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥ê¥«¥Ö¥È¤ò»È¤¤¡¢2¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈ¬ÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤¬Ìµºá¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿Æü¹´ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð½ê¤·¤¿»þ¤ÎÇå½þ¶â¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È¬ÌÚ¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃ´Åö´±¤ä±ÒÀ¸É×¤òÅÜÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Ï·î¤Ë2²ó¤Û¤É¡¢»à·º¼ü¤¬Ë¼¤Ë²¿¤«±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÁÜ¸¡¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢30Âå¤°¤é¤¤¤Î¼ã¤¤¿¦°÷¤¬4¡¢5Ì¾¤Ç²ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þÈà¤Îµ¡·ù¤¬°¤¯¡¢¡È¤ªÁ°¡¢Â¤¬½¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡¡½Ð¤Æ¤¤¤±¡É¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤ÆË¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤¿¦°÷¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¡È¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¥í¥¯¤Ë¸¡ºº¤ò¤»¤º¡¢¡ÈÈ¬ÌÚ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èà¤ÏÇÛ¤é¤ì¤¿¿·Ê¹¤òË¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÈ¾Æü¤âÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°·¤¤¤ËÂçÊÑ¶ìÎ¸¤¹¤ë»à·º¼ü¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡µ»ö¤«¤é12Ç¯¤¬²á¤®¡¢µ»öÃæ¤ÎËÅÄ¡¢²¬ºê¤Ï2018Ç¯7·î¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ºä¸ý¡¢È¬ÌÚ¤ÏÌ¤¼¹¹Ô¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¹´ÃÖ½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤Î»à·º¼ü¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¡ÖÌäÂê»ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂ¾¤ÎÃøÌ¾»à·º¼ü¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
