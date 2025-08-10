1Æü11»þ´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¤Ç¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡×¤ËÎ×¤à¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¹â¶¶À®Èþ¡×¡Ä¡¡¡Ö²ù¤·¤µ¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¤Ê¤ë¤ß¡á33¡á¡Ë»á¤Ï¡¢¶¥µ»À¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤âÆñ´Ø¹»¤Î½ÂÃ«ËëÄ¥¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄØæÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ºÍ½÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»°úÂà¸å¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·Â³¤±¤ë¹â¶¶À®Èþ»á¤Ë¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡ÊÁ´3²óÃæ¤ÎÂè3²ó¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤Ï¡È²ù¤·¤µ¡É¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¤é¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Ì¤Îý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤¿
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â¶¶»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÁª¹Í¤ÇÎÏµÚ¤Ð¤º¡£ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êä·ç¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¿¾»Âç²ñ¤¬ÊÄËë¤·¤¿2018Ç¯3·î¡¢¹â¶¶»á¤Ï°úÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¡Ö½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«¤º¤Èµõ¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤ëº¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯µÙ³Ø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿·ÄØæÂç³ØÁí¹çÀ¯ºöÉô¤Ø¤ÎÉü³Ø¤È¡¢¾¼ÏÂÂç³Ø¤Î½÷»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Éô¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¥º¡×¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢½ý¿´¤Î¹â¶¶»á¤¬ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤ä¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¸ì¤Ï¿È¤ËÉÕ¤¯
¡¡³Ø¹»¤ËÉü³Ø¤·¤Æ2Ç¯¸å¤Î2020Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç³¤³°¤òÅ¾Àï¤¹¤ëÃæ¤Çµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹ñ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë´¶¾ðÉ½¸½¤¬¿Í´Ö¤Î¸ÄÀ¤ä¹ÔÆ°¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂ´ÏÀ¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢·ÄØæÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î»ä¤ÏÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¡Ø²¿¤È¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÆüº¢¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼³§¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ä¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÀÊ¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â¸³¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸À¸ì³Ø¤ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ³ØÀ¸À¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ò¼´¤Ë¡¢·×7¥ö¹ñ¸ì¤òÁà¤ëºÍ½÷¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¸ì³Ø¤ò³Ø¤Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¹â¶¶»á¤Ï¡¢¸ì³Ø½¬ÆÀ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ì³Ø¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ø¥¹¥±¡¼¥È¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¸ì¤ò³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¬Â³¤«¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤ëÍ§¿Í¤äÎø¿Í¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿Êý¤¬¡¢¾åÃ£¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤Î½¼¼Â¤¬½¬ÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
²ù¤·¤µ¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¡£Æ±¼Ò½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶»á¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤è¤ê¸¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÊ³Æ®¤À¤í¤¦¡£
¡¡10ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Þ¶â300Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó¤Ï6ÌäÌÜ¤ÇÇÔÂà¡£1Æü11»þ´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÎ×¤ó¤À2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î1ÌäÌÜ¤ÇÉÔÀµ²ò¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò°û¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¡¢²ù¤·¤µ¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤á¤ÐÍî¤Á¹þ¤à¤Û¤É¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ä¡Ä¡£2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¾¡¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹¹â¶¶»á¤Ï¡¢Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï1Æü11»þ´Ö¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤ËÎå¤ß¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë²òÅúÂæ¤òÀßÃÖ¡£¼ÂºÝ¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ºÇÔ¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½Ìò¤Îº¢¤Ë»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¥á¥¤¥¯¤ÇÎý½¬¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·è»à¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¸«»ö¤ËÁ´ÌäÀµ²ò¤òÃ£À®¡£µ±¤«¤·¤¤·ÐÎòÄÌ¤ê¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¾Þ¶â300Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥µ¥Ö3¡¦5Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â¶¶»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎºÃÀÞ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ø»ä¤Î¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÂÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿·½Õ¡ª·ÝÇ½¿ÍÂÐ¹³±ØÅÁ2023¡Ù¡ÊTX¡¦2023Ç¯¡Ë¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬Á´¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²äÁ³¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Îý½¬¤ò»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎËâÎÏ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ë4»þ´Ö11Ê¬27¤Ç´°Áö¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò3»þ´Ö30Ê¬°ÊÆâ¡Ê¥µ¥Ö3¡¦5¡Ë¤Ç´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï4»þ´Ö°ÊÆâ¡Ê¥µ¥Ö4¡ËÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÏ¿¹¹¿·¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¹â¶¶»áÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ã¯¤âÂÀÅáÂÇ¤Á½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºòÇ¯¤âÍ§¿Í¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¤È¡Ø°ì½ï¤Ë¥µ¥Ö¥Õ¥©¡¼¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯2·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¸«»ö¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¡£Àè¤ò±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤·¤À¤±²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤À¤Á¸Þ¿§ºù¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë»²²Ã¡£±«¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö39Ê¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÖÂ®¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤òÉ¬»à¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸Æ°¤¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë±ü¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÏ¿¤Î¹¹¿·¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤°¤ó¤°¤ó¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢Ã¯¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´öÂ¿¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Îµ°À×¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
