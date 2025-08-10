¡Ö½ÂËë¡×¤«¤é¡Ö·ÄÂç¡×¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¶äÈ×¤ÎºÍÉ²¡Ö¹â¶¶À®Èþ¡×¡Ä¤Ê¤¼Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÎÊÄËëÄ¾¸å¤Ë¡È°úÂà¡É¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¥Ú¥¢¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¤Ê¤ë¤ß¡á33¡á¡Ë»á¤Ï¡¢¶¥µ»À¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¶þ»Ø¤ÎÆñ´Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½ÂÃ«ËëÄ¥¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄØæÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ºÍ½÷¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¹â¶¶À®Èþ»á¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤ÀÂç³Ø¼õ¸³¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÊÁ´3²óÃæ¤ÎÂè2²ó¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸ÄÀÅª¤ÊÆ»¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Æ·ÄØæ¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó
Ãç´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø
¡¡Éã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê14ºÐ¤Þ¤ÇËÌµþ¤Ç²á¤´¤·¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ëµ¢¹ñ¡£Æñ´Ø¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½ÂÃ«ËëÄ¥¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¡¢¹â¹»2Ç¯¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¥³¡¼¥Á¤Î¾Ò²ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÂ©¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥È¥é¥óÁª¼ê¤È¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¥·¥Ë¥¢¤ÎÂç²ñ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢³Ø¶ÈÌÌ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤è¤ê¤â³Ø¶È¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¹â¶¶»á¤¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»þ´Ö³ä¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥Ê¥À¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤È¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤Ë¤âÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡£°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ì¤ëÍ§¿Í¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¸ÄÀÅª¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤ó¤À
¡¡³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ³Ø¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¹â¶¶»á¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËAOÆþ»î¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡Ê°Ê²¼¡¢SFC¡Ë¤Î¹ç³Ê¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ø¸ÄÀÅª¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë³Ø¤Ù¤ëSFC¤ÎÊý¿Ë¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿»ä¤é¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤¬²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¿ÊÏ©Áª¤Ó¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°¤Ø¤Î±óÀ¬¤¬Â³¤¯¶¥µ»¤È¡¢³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡ºß³Ø2Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÁ°´ü¤Ï³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¸å´ü¤ÏµÙ¶È¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£ËèÇ¯½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤È¥È¥é¥óÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ë½»¤àÉô²°¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²£ÉÍ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ú¥¢¤Î±éµ»¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ2011-2012¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê2012Ç¯4·î¡Ë¤ÇÁí¹ç3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£Âç²ñ¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¹â¶¶»á¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ëº¸È¿ÉüÀ¸ª´ØÀáÃ¦±±¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥óÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢²½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ìó2Ç¯¸å¤Ë¥½¥Á¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶»á¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ÞÎØ¤Ë¤µ¤Û¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡ÖÅö½é¤Ï¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤µ¤Û¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¹â¶¶»á¤À¤¬¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÃÄÂÎÀï¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¹â¶¶»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»Ï¤á¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡¢¸½ºß¤â¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤È¡¢2013Ç¯¤Î1·î¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÚ¸¶Áª¼ê¤È¶¦¤Ë¡¢1Ç¯¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼ÂÎÏ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õ¶·¤Ç¶¥µ»¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤è¤ê¤â¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É¬»à¤Î»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ú¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Æ¤ÎÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¼ïÌÜ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿ÈÂÎºî¤ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê½ÑÌÀ¤±¤Î¹â¶¶»á¤Ï¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ç¸ª¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·»ä¤Î²ø²æ¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤é¡¢Á´¤Æ¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¡Ø1Æü¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹â¶¶¡¦ÌÚ¸¶¥Ú¥¢¤Ï¡¢¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2013-2014Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¡Ê2013Ç¯9·î¡¦¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£»Ä¤ê4ÏÈ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤ÏÁí¹ç11°Ì¡¢½Ð¾ìÏÈ¤òÁè¤¦¥Ú¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï5°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¼«ÎÏ¤Ç¸Ä¿ÍÀï¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸å¤Ë¹â¶¶»á¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Î¹ñÀÒ¤Î¿½ÀÁ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Æ±¹ñ¤¬½Ð¾ìÏÈ¤òÊÖ¾å¡£Êä·ç¤ÎºÇ¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¡¦ÌÚ¸¶ÁÈ¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎÀï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ú¥¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤âÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤¬ÇöÉ¹¤òÆ§¤à»×¤¤¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ï¡¢¥Ú¥¢¸Ä¿ÍÀï¤ÇSP18°Ì¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎÀï¤Ç¤ÏSP8°Ì¡¢FS5°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÁí¹ç5°Ì¤Ë¡£±©À¸·ë¸¹Áª¼ê¡¢ÀõÅÄ¿¿±ûÁª¼ê¤é¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨¡Ê¡Ö¤Ê¤ª±©À¸·ë¸¹Áª¼ê¤Ï¡¢ÃË»Ò¸Ä¿Í¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ë
¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸å¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥½¥Á¸ÞÎØ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¹â¶¶»á¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖËÜÈÖ¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÁ´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ä¡¢¡Ø½Ð¾ì¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µõ¤·¤µ¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤¹4Ç¯´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Êä·ç¤È¤·¤ÆÎý½¬¤òÂ³¤±¤¿Ê¿¾»¸ÞÎØ
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ4Ç¯¸å¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¡¦ÌÚ¸¶¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2015Ç¯3·î¤Ë¥Ú¥¢¤Î²ò¾Ã¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î¤ËÁÈ¤ó¤À¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¶¥Ü¥¨¥ÕÁª¼ê¤È¤Î¥Ú¥¢¤â¡¢¥¶¥Ü¥¨¥ÖÁª¼ê¤Î»ñ¶âÌÌ¤ÎÌäÂê¤ÇÁá¡¹¤Ë²ò»¶¡£2016Ç¯5·î¤Ë¼ÆÅÄÎæÁª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê2017Ç¯12·î¡Ë¤Ç¿Üºê³¤±©¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¥Ú¥¢¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤ÆËÜÀï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤º¡£Êä·ç¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È°úÂà¡É¤Î2Ê¸»ú¤Ç¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Î¸å¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¼«¤º¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Í¡£¤¿¤À¡¢Êä·ç¤È¤·¤ÆÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëü¤¬°ìÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø³«²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â¶¶»á¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤º¡£Ìµ»ö¤ËÂç²ñ¤ËÎ×¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µõÌµ´¶¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°úÂà¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÞÎØ¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÞÎØ¤Î±éµ»¤ä·ë²Ì¤ò¸«¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿É¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶»á¤Ï4·î¤ÎÂç³ØÉü³Ø¤Þ¤Ç¤Ë´ü´Ö¤òÄê¤á¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤·¤¿2018Ç¯3·î¤Ë¼«¿È¤Î°úÂà¤ò·èÃÇ¡£°úÂàÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬°úÂà¤ò·è¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ë¶È¤Ë¤´°§»¢¤Ë¤ª»Ç¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡Ø¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼¡¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¡È¤ªÈè¤ìÍÍ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤À¤è¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÝî¤ß¤ë¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡¢°úÂà¤«¤é2Ç¯¸å¤Î2020Ç¯3·î¤Ë·ÄØæÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢¸½ºß¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤äÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¶¨²ñ¡ÊO A J¡Ë¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3²ó¡Ú1Æü11»þ´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¤Ç¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡×¤ËÎ×¤à¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¹â¶¶À®Èþ¡×¡Ä¡¡¡Ö²ù¤·¤µ¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ½ªÎ»¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤à¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
