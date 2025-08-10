¥½¥Á¸ÞÎØÂåÉ½¡Ö¹â¶¶À®Èþ¡×¤¬¸ì¤ë¡ÈÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡É¡¡ÊÐº¹ÃÍ74¡Ö½ÂÃ«ËëÄ¥¹â¹»¡×¤Î¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡ÈºÇÂç¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¥Ú¥¢¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¤Ê¤ë¤ß¡á33¡á¡Ë»á¤Ï¡¢¶¥µ»À¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤âÆñ´Ø¹»¤Î½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¹»¡Ê°Ê²¼¡¢½ÂÃ«ËëÄ¥¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄØæÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ºÍ½÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤âÌ³¤á¤ë¹â¶¶À®Èþ»á¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î¤¦¤ÁÂè1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ô³Ø¤äÊªÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó
¥¹¥±¡¼¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö
¡¡¹â¶¶À®Èþ»á¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê²ó¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×3ºÐ¤Î»þ¡£¾®»ùÓÃÂ©¤Î´ËÏÂºö¤È¤·¤Æ°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢2ºÐ¾å¤Î»Ð¤¬¥¹¥±¡¼¥È¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥È·¤¤òÍú¤¤¤Æ¡¢É¹¤Î¾å¤Ë¶²¤ë¶²¤ëÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤¬¡Ø»ä¤Î¡ÈÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÇ®¿´¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤òÂ³¤±¡¢8ºÐ¤Î»þ¤Ç5¼ïÎà¤Î3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤Ö¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£2002Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢B¥¯¥é¥¹¡Ê9¡Á10ºÐ¡Ë¤Ç3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¡ÖÊÙ¶¯¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢À®ÀÓ¤Î°¤¤»Ò¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¶¶»á¤Ï³Ø¶È¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡9ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢À±¿·°ì»á¤ÎºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ½ñ¤Î½¬´·¤¬¿È¤ËÉÕ¤¡¢¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ·ºÍ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×ÀõÅÄ¿¿±ûÁª¼ê¤Î³ê¤ê
¡¡Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¹â¶¶»á¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Éã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê°ì²È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¹â¶¶»á¤â¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¥Ú¥¢¶¥µ»¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢2ºÐ¾å¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀõÅÄÁª¼ê¤ÎºÍÇ½°î¤ì¤ë³ê¤ê¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡ØÅþÄìÅ¨¤¦Áê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¥Ú¥¢¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î±éµ»¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶»á¤ÏËÌµþ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍË¾¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤â³èÆ°¤¹¤ë»ÔÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÀèÀ¸¤ä¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òµÛ¼ý¤·¡¢¾å¼ê¤Ë³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤â½¬ÆÀ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À±Ñ¸ì¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
¡¡¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢±Ñ¹ñÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅ¾¹»¤ò·è°Õ¡£¸ì³ØÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤â¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æüº¢¤«¤é¡Ø¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»×¹Í¤ä¶µ¤¨¤¬¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îº¢¤Î¹â¶¶»á¤Ï¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ô³Ø¤äÊªÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ²ÊÌÜ¤Ïº£¤Ç¤â¶ì¼ê¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡Ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÇÉÔÀµ²ò¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ë¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤â¡¢ËÜ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Îò»Ë¤Ïº£¤Ç¤â¾¯¤·¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¤¬À¹¤ó¤ÊÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢¹â¶¶»á¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥µ»¤Î¼ýÆþ¤Ç²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ì¿·ü¤±¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤àÈà¤é¤ÎÉ¬»à¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È³°¹ñ¿Í¡É°·¤¤¤Î»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«²ù¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¿Ùõ¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢2004-2005¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥³¥¦¡¦¥¦¡Ê¹â瑀¡ËÁª¼ê¤È¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¸¢¤Ç6°Ì¤Ë¡£¾å°Ì5ÁÈ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÎòÂå¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂç²ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤â¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¤Ï¡È´í¸±¤Ê¼ïÌÜ¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç½çÄ´¤ËÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¹â¶¶»á¤À¤¬¡¢¼õ¸³¤Ê¤É¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÅß¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤«¤é¤âÃæ¹ñ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿§¡¹¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ñÀÒ¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò²¼¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¡Ê»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¥Ú¥¢¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¼«ÂÎ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÉ¹¤Î¾å¤Ç½÷¤Î»Ò¤òÅê¤²¤ë¤Î¡©¡¡ÌµÍý¤À¤è¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È´í¸±¤Ê¼ïÌÜ¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤ÇÎý½¬¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»³ÅÄ¹¦ÌÀÁª¼ê¤È¥Ú¥¢·ëÀ®¤Ë»ê¤ë¤â¡¢À¸³è·÷¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
½ÂÃ«ËëÄ¥¹ç³Ê¤òÄÏ¤ó¤À¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡ÆüËÜ¤ÇÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶»á¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½©º¢¤ËÉã¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÂÃ«ËëÄ¥¹â¹»¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î°ì¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¤â¤·½ÂÃ«ËëÄ¥¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ú¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉã¤Ë¿Ò¤Í¤ÆÎ»¾µ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢²äÁ³¤ä¤ëµ¤¤Ë¡£¶ì¼ê¤Ê´Ø¿ô¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤âÉ¬»à¤ËÎå¤ó¤À¹â¶¶»á¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÆþ»î¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿Þ·Á¤Î¾ÚÌÀÌäÂê¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¾Íè¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ä¿Íºà¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¾®ÏÀÊ¸¤äÌÌÀÜ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¸«»ö¤Ë¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¿¼Ìë¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À
¡¡¹â¶¶»á¤¬Æþ³Ø¤·¤¿½ÂÃ«ËëÄ¥¹â¹»¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ74¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¹â¹»¾ðÊó¤è¤ê¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀéÍÕ¸©¶þ»Ø¤ÎÆñ´Ø¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âî±Û¤·¤¿¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÄ´¤Ù¡¢¼«¤é¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ö¼«Ä´¼«¹Í¡×¤ò·Ç¤²¤ë¼«Í³¤Ê¹»É÷¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤âÀ¹¤ó¤À¡£
¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ©Éþ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë¤ÏÎ±³ØÀ¸¤äµ¢¹ñ»Ò½÷¤ÎÆ±µéÀ¸¤âÂ¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿¹â¹»À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢³Ø¶È¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎ¾Î©¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ðÌÓ³¤´ß¤Ë¤¢¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¸å¤Ë°ì»þµ¢Âð¡£¿ô»þ´Ö¤Î²¾Ì²¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢ÌëÃæ12»þº¢¤ËºÆ¤Ó¥ê¥ó¥¯¤Ë¸½¤ì¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥ê¥ó¥¯¤Ç¥Ú¥¢¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤º¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥´¡¼¥Æ¥£¥¨¥³¡¼¥Á¤ÈÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¡¢Ã»´ü¤ÎÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ËÅÏ¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥È¥é¥óÁª¼ê¤Î³Ð¸ç¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿
¡ÖÇ¯Îð¤â¶á¤¯¤Æ¡¢Â©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢´Ö¤âÌµ¤¯¸½ÃÏ¤Ç¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤Î¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥È¥é¥óÁª¼ê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¤Ï¡Ø·¯¤òÀäÂÐ¤Ë¼é¤ë¤è¡Ù¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤Î³Ð¸ç¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2010-2011¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡£¥·¥Ë¥¢Âç²ñ¤ÎNHKÇÕ¤Ç¤â3°Ì¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿2011-2012¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎISU¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¥È¥é¥óÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹â¶¶»á¤Î²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ú¥¢²ò¾Ã¤òÈ¯É½¡£¥½¥Á¸ÞÎØ¤¬2Ç¯¸å¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶»á¤ÏÁª¼êÀ¸³è¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡£
¡¡Âè2²ó¡Ú½ÂËë¡×¤«¤é¡Ö·ÄÂç¡×¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¶äÈ×¤ÎºÍÉ²¡Ö¹â¶¶À®Èþ¡×¡Ä¤Ê¤¼Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÎÊÄËëÄ¾¸å¤Ë¡È°úÂà¡É¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Á¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¡¢·ë²Ì¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
