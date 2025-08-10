Éã¿Æ¤Î»à´ü¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿"ÊÑ²½"
Éã¿Æ¤ÎÍ¾Ì¿¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡½¡½¡Ê¼Ì¿¿¡§KAORU¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ê¤ó¤«»à¤ó¤¸¤ã¤¨¡ª¡×¡£Éã¿Æ¤ÎÍ¾Ì¿¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´µ¼Ô¤òºßÂð¤Ç´Ç¼è¤ê¡¢¡ÖºÇ´ü¤Ï²È¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤Î´õË¾¤òºßÂð°å¤È¤·¤Æ³ð¤¨¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼ÌÀÀ¡°å»Õ¡Ê¸þÆü°ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ÈºßÂð¥±¥¢¤Î¤¤¤Þ¡É¤òÅÁ¤¨¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¿Æ¤Î¤¬¤ó¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡É¡£Ëö´ü¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿¿ôÆü¤ÎÉã¿Æ¤ÈÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Ëö´ü¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ç´ËÏÂ¥±¥¢
Ëö´ü¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç´ËÏÂ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡£2Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÉÂ¾õ¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼ç¼£°å¤«¤é¡Ö¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢°Ê³°¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾å¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç´ËÏÂ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢É®¼Ô¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢ÀìÌç°å·óºßÂð°å¤È¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó²ÈÂ²¤È´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤È7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£»Ò¤É¤â¤ÏA¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹½÷¤Ï¶ñ¹ç¤¬°¤¤Éã¿Æ¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤¬¤¤¤ëÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤¬½é¿Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÎÍ¾Ì¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½µÃ±°Ì¡£ºÊ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤ÎÌ¿¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢A¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¤È¤Î´Ö¤Ç¸ýÏÀ¤¬È¯À¸¡£¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä¹ÃË¤Ï¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ê¤ó¤«»à¤ó¤¸¤ã¤¨¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«Æüº¢¤«¤éÄ¹ÃË¤Ë¸·¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸ýÏÀ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤«¤éÉ®¼Ô¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉã¿Æ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¿Æ¤ÎÍ¾Ì¿¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«
»Ò¤É¤â¤Ë¿Æ¤Î¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËA¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Ì¿¤¬½µÃ±°Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È¤â¤¦¤¹¤°¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤µ¤ÏÁý¤·¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏºÊ¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¾ì¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¡Ö»à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¦¤½¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Î3ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉã¿Æ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¹¤°¤Ë¤Ï»öÂÖ¤ò°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Þ¥Þ¤¬1¿Í¤ÇÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¤È¤â¡Ö¤¦¤ó¡¢¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤ÇÉã¿Æ¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¡¢A¤µ¤ó¤ÎËí¸µ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤òº¤¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤âÉã¿Æ¤È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÄÌ¤¸¤¿²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹½÷¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÎÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Î¤³¤È¡£²ÈÂ²¤ÇA¤µ¤ó¤ò°Ï¤ßºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿ÍâÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¸½ÌòÀ¤Âå
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½70Ëü¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¡¢¤½¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë22Ëü¿Í¤¬¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¡Ê20¡Á64ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÉÔ°Â¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤«¤é¡¢»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«Çº¤Þ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÉ®¼Ô¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÉÂµ¤¤ò±£¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬ÍÄ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤âÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ò¡¢Ä¹¤¤´Öµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ÏÊÑ²½¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¤É¤âÆÃÍ¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¡Ê¡Ö¤¬¤ó¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥µ¥Ý¡¼¥È¡×2013Ç¯ÅÙ¡¢À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¾®»ù²Ê¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¡¢14ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤Î49¡ó¤¬¡¢¿Æ¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¿´Åª³°½ý¥¹¥È¥ì¥¹¡ÊPTSD¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤ËÈ¼¤¦»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö3¤Ä¤ÎC¡×
¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Æ¤Î¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö3¤Ä¤Î¡ÈC¡É¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢
¡Cancer¡Ê¤¬¤ó¡Ë
¢Catchy¡ÊÅÁÀ÷¡Ë
£Cause¡Ê¸¶°ø¡Ë
¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉÂÌ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ï´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¬»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÆ±¤¸¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤«¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ò¼£¤½¤¦¡¢Ä¹¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢É®¼Ô¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò1¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤äÉÂ¾õ¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Æ®¤Ã¤ÆÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÉÂµ¤¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¢¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡¢ÂÎ¤ò¿¡¤¯¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÊÑ²½¡ÊÃ¦ÌÓ¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¤¨Êý¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡©
ÅÁ¤¨Êý¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤äÉÂ±¡¤ÎÁêÃÌ¼¼¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¡Ê¿Æ¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡¢´µ¼Ô¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖHope Tree¡×¤Ê¤É¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºòÇ¯¡¢¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¡Ê43¡Ë¤â¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÀâÌÀ¤·¡¢»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¡¢Åú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó1¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¤é¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±äÄ¹¾å¤Ç¤¤Á¤ó¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£¤½¤¦¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹½À®¡§¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¾¾²¬¤«¤¹¤ß¡Ë
¡ÊÃæÂ¼ ÌÀÀ¡ ¡§ ¸þÆü°ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ºßÂð°åÎÅÀìÌç°å ´ËÏÂ°åÎÅÀìÌç°å ²ÈÄí°åÎÅÀìÌç°å¡Ë