

2024年2月、結婚会見時（写真：AP／アフロ）

大谷翔平選手の元通訳、水原一平が起こした犯罪についてのテレビドラマ企画が、いよいよ実現しそうだ。

業界サイト「Variety」が最近報じたところによれば、本契約はまだながら、アメリカのStarzで放映、配信される方向で進んでいるとのこと。

企画が発表されたのは、昨年春。ドラマを製作するLionsgate Televisionの会長ケビン・ベッグスは、今年5月にも「このプロジェクトは売れました。どこに、というのはまだ言えませんが、さらに勢いがつきました。彼（大谷選手）の人気ぶりは尋常じゃありませんよね」とコメントしていた。

ドラマ化に対して日本人の反応は？

この進展については一部、日本でも報道されたが、コメント欄には「一平が許可をしたということか」、「大谷は製作段階で提訴すればいい」、「名誉毀損になるのでは」などの書き込みが見られる。事実にもとづく作品でも、今も生きる人や会社が出てくる場合、架空の名前にすることが普通である日本から見ればそう感じるのは当然だろう。

だが、実際にあった出来事をアメリカで映像化する場合、本人たちから許可を取る必要はない。自分が実名で出てくるからといって、「嫌だ」という理由で企画を差し止めることはできないのである。

なぜなら、たとえ自分に関することであれ、「この世の中で起きた出来事」の権利を、その人は「所有」しないから。その意味では、一部の日本の人が心配しているように、水原がこの企画で金儲けをすることもない。大谷選手同様、彼も、この出来事を所有しないのだ。

また、後述するように、実話ものではノンフィクション本や記事などが「原作」になっていることも多い。その場合、脚本はそれらを「脚色したもの」という扱いになる。水原一平事件のドラマに原作本はないが、記事は多数ある。

製作陣は、すでに大量のリサーチを行ってきたとのこと。プロデューサーのアルバート・チェンは「SportsIllustrated」で野球の記事を書いてきたほか、「MLBNetwork」にも貢献してきており、知識は非常に豊富と思われる。

では、「名誉毀損」で訴えるのはどうか。それは作品ができてからの話だ。作品を見た結果、事実を無視した、悪意にもとづくでっちあげの内容が描かれており、そのせいで自分の評判が貶められ、肉体的、精神的、あるいは経済的損失が出て、はじめて提訴となる。大谷選手はアメリカで愛されるスーパースターであり、この事件の被害者なので、製作陣が彼をひどい形で描くとは思えず、そうした事態になるとは考えづらい。

あえて当事者の協力を得ないことも

実話にもとづく作品には、もちろん、当事者やその家族の協力を得て製作されたものも多数ある。だが、あえてそうしないことを選ぶことも少なくない。

たとえば、ディック・チェイニー元副大統領の伝記映画『バイス』（2019）。本人や家族を巻き込まなかった理由について、アダム・マッケイ監督は、「本人に話を持ち込んだら、彼に承認するかどうかの権利を与えてしまう。それだと本人が望むバージョンになってしまい、彼が『入れるな』ということは入れられなくなる。それが歴史上実際に起きたことだったとしてもだ。だから僕らは自分たちで膨大なリサーチをし、事実チェックを行った。『正しくない』とされる糸口になりそうな部分もあるだけに、ものすごく入念に調べている」と、アメリカ公開当時、筆者の取材で語っている。

事実、マッケイが危惧するように、当事者やその家族が製作に関与した作品には、都合の悪い部分が省かれているか、軽んじられているものがしばしば見られる。エイミー・ワインハウスの父がかかわった『Back to Black エイミーのすべて』（2024）も、父の描かれ方が本人に好意的になっていると批判された。

逆に、本人たちを巻き込まない場合、彼らの反感を買うリスクがある。そうなると、作品が良かったにしても、観る人の気持ちに「実話だと言っているけれど、事実と違うのか？」と疑問を与えかねない。

マッケイは、1980年代のレイカーズを描くドラマ『ウイニングタイム -レイカーズ帝国の誕生-』でも『バイス』と同じアプローチを取った。彼自身がレイカーズの大ファンなのだが、関係者の話は聞かず、キャストにも自分が演じる人物と接触させなかったのだ。

当の本人から不満が出ることも

このドラマの元となったのはノンフィクション本「Showtime」で、製作陣はもちろんさらなるリサーチをしている。しかし、放映されたドラマを見た複数の関係者は、各人物のふるまいが「あの人らしくない」、「あの人はああいう場で絶対にあんな行動は取らない」などと、強く指摘。それも影響したのか、放映開始直後は大好調ですぐに次シーズンにゴーサインが出たのに、第2シーズンはまるで冴えなかった。

パメラ・アンダーソンと最初の夫トミー・リーについてのドラマ『パム＆トミー』（2022）も、アンダーソンの許可なく作られた。ただし、プロデューサーと主演のリリー・ジェームズは、彼女に何度か連絡をしたが返事がなかったと主張している。

原作となったのは、2014年の「ローリング・ストーン」の記事。ふたりのセックスを録画したテープが盗まれ、販売された状況を描くもので、人生で起きた最悪のことを再び蒸し返されるのをアンダーソンは不快に思い、かかわりたくなかったようだ。

「Variety」のインタビューで、アンダーソンは、「リリー・ジェームズに対する悪意は何もない。彼女は美しい女性。やるべき仕事をこなしただけ。でも、またあの出来事が蘇るというのは、私としてはすごく辛かった」と述べている。

製作陣が、このドラマをアンダーソンに寄り添う視点から作ったと強調しても、アンダーソンは今後も見るつもりはないらしい。作品はヒットし、プライムタイム・エミー賞にも候補入りしたが、本人にそう言われると、後味がよくないだろう。一方で、リーは、自分を演じるセバスチャン・スタンに事前に会い、仲良くなっている。

水原一平事件についてのドラマも、ここまでは本人たちに関係なく進められてきたとはいえ、今後、キャストが決まるなどしたタイミングで、連絡が入る可能性もなくはない。役者にすれば、超大物に連絡するのは怖いだろうが、本人からしか聞けない、役作りに貴重な話もあるだろうし、もし応援してもらえることになれば、それ以上に心強いことはないだろう。

だが、大谷選手がアンダーソンのように無視するのか、リーのように快く話をする機会を与えるのかは、わからない。

それにしても、このキャスティングは相当に難しいに違いない。大谷選手、水原、この事件が起きた時にすでに結婚していたのでおそらく出てくる真美子夫人らを演じる役者は、ネイティブの日本語を話せなければならない。

大谷選手の体格、プレーを表現できるか？

そして大谷選手は身長190cm、真美子夫人は180cm。正確にその身長でなくてもいいが、背が低いのはまずい。ドラマは大谷選手のメジャーでの大活躍ぶり、ドジャースと10年7億ドルの大型契約を結んだあたりも入れる予定らしいので、大谷選手を演じる俳優は、ボディダブルを用意してもらうにしろ、ある程度は野球のシーンを自分でこなす必要がある。

この高いハードルを越えられなければ、ドラマの信憑性は薄れる。脚本はこれから執筆らしいので、撮影はまだ先。背が高く、年齢的にふさわしい日本人俳優には、野球の練習に励む時間がある。ただ、熱演ぶりを大谷選手自身に見てもらえることになるかどうかは、まだわからない。

（猿渡 由紀 ： L.A.在住映画ジャーナリスト）