サッカーＪ２・いわきＦＣの新スタジアム計画を巡り、小名浜港（福島県いわき市）の整備候補地が津波の浸水想定区域内となっていることに、専門家から懸念の声が上がっている。

市は小名浜港への整備を前提に街づくりを進める方針で、整備には津波避難対策の徹底が求められそうだ。（矢牧久明）

候補地は水族館「アクアマリンふくしま」付近の県有地約２・８ヘクタール。いわきＦＣを運営するいわきスポーツクラブが今年３月に発表した完成予想図では最大１万人を収容する観客席や５階建てビルが計画されている。

周辺は東日本大震災で高さ約４・４メートルの津波が襲来し、小名浜地区で２人が死亡した。県が２０２２年に公表した日本海溝や千島海溝などで起きる巨大地震が発生した場合の津波浸水想定でも、３〜５メートルの津波が押し寄せるとされる。

市の防災計画に協力している東北大災害科学国際研究所の柴山明寛准教授は「津波避難対策が明らかになっていない現状は適地とはいえない」と指摘する。

小名浜港近くには、１８年に津波避難ビルとしての機能を持つイオンモールが開業した。市災害対策課は、津波到達前にイオンモールで住民や周辺商業施設の来場者は収容できるが、新スタジアムの観客までは難しいとみる。５階建てビルを観客が避難できる防災ビルにすることも考えられるが、建設費用は大きくかさむとみられる。

候補地選定を巡っては、いわきＦＣから小名浜港の県有地にしたいとの申し出があり、市が県と交渉した経緯がある。県から土地を借りるため用地買収費がかからず、市内で最もにぎわいがあることが決め手になったといい、市の担当者は「候補地の見直しは考えられない」と話す。

市は、震災被災地の海辺にある事例として、岩手県釜石市の釜石鵜住居復興スタジアムを挙げる。しかし、同スタジアムは津波で全壊した小中学校の跡地をかさ上げして整備された。近くには「釜石の奇跡」で知られる子どもたちが震災時に避難した高台がある。柴山准教授は「平地が多く、逃げる場所のない小名浜の候補地と釜石とでは地形が異なり、参考にならない」と指摘する。

新スタジアム事業は民設・民営が基本だが、水面下では市の施設を入居させる案も出ており、公費が投じられる見込みだ。市は近く約２８００万円をかけてスタジアムが小名浜にできることで防災や交通にどのような課題が生じるかを調査する。並行して庁内に設置するプロジェクトチームで対策を検討する。

いわきスポーツクラブの大倉智社長は取材に対し、津波対策について「市と防災、交通、塩害など小名浜の課題について話し合ってきた。市のプロジェクトチームで色々なアイデアも出てくると思う」と話した。

柴山准教授は「津波浸水エリアに集客施設を作れば津波被災は免れることができない。現在の候補地に整備するのであれば費用がかかってもハード、ソフト両面で津波対策を徹底しなければならない」と話している。