結婚してから、夫の両親、いわゆる義実家との付き合いに悩んでいる女性は少なくないですよね。特に、イベントごとのときに「え、嘘でしょ？」と驚くような義母の言動に、思わずため息をついてしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。今回は家族旅行中にわがまま放題な義母に天罰がくだった話をご紹介いたします。

家族旅行で義母にまさかの天罰が…？

「私と夫と息子と義母の4人で、南国の海へ家族旅行に行きました。久しぶりの旅行に私はワクワクしていたのですが、義母のワガママぶりに初日から振り回されっぱなしでした。行きの飛行機でCAさんへの横柄な態度や、到着後に車が小さいこと、ホテルへ着いても部屋が狭いだの文句とわがままで呆れていました。

それから荷物を置いて綺麗な海へ向かって楽しく遊んでいたのですが、義母が興奮してきたのか『海に入りたいから』と走って海の中へ。義母はビーチサンダルを脱ぎ捨てていたので、強めに貝殻を踏んでしまったらしく、激痛で動けなくなったんです。さらに水分補給もせずにはしゃぎ回っていたため、熱中症気味に…。その後も、『日焼けが痛い』と大騒ぎ。海に入る前に日焼け止めを塗るよう勧めたのですが、『私に限ってそんなことないわ』と聞く耳を持たなかったんです。

結局、旅行は中断になり、病院に連れていく羽目に。さんざん心労をかけられ大変だったんですが、最後のお会計で義母は保険証をもっていないこともあり高額な治療費まで支払うことになって意気消沈していましたね。自業自得です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 結局、自分のワガママが原因で、みんなに迷惑をかけてしまった義母。これに懲りて、少しは謙虚になってくれるといいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。