¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»ÄÁý²Ã¡Û ÆüÎ©¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î1Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î7·î25Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1620ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3,445¡¡¡¡¡¡6,388¡¡¡¡¡¡5.00
£²¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡2,572¡¡¡¡¡¡8,036¡¡¡¡¡¡2.44
£³¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥× ¡¡¡¡¡¡1,959¡¡¡¡ 33,620¡¡¡¡ 17.45
£´¡¥<8035> Åì¥¨¥ì¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,424¡¡¡¡¡¡3,113¡¡¡¡ 11.13
£µ¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡1,398¡¡¡¡ 13,101¡¡¡¡¡¡9.72
£¶¡¥<4784> £Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ ¡¡¡¡¡¡1,292¡¡¡¡¡¡4,076¡¡¡¡415.92
£·¡¥<4552> £Ê£Ã£Ò¥Õ¥¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡1,214¡¡¡¡¡¡3,846¡¡¡¡ 15.31
£¸¡¥<4005> ½»Í§²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,117¡¡¡¡ 10,197¡¡¡¡¡¡9.99
£¹¡¥<9697> ¥«¥×¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,069¡¡¡¡¡¡1,975¡¡¡¡ 17.58
10¡¥<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,050¡¡¡¡¡¡7,550¡¡¡¡ 11.16
11¡¥<9202> £Á£Î£Á£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡996¡¡¡¡¡¡2,148¡¡¡¡ 18.46
12¡¥<6727> ¥ï¥³¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡945¡¡¡¡¡¡4,434¡¡¡¡ 54.21
13¡¥<8585> ¥ª¥ê¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡896¡¡¡¡¡¡2,061¡¡¡¡ 16.11
14¡¥<2267> ¥ä¥¯¥ë¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡850¡¡¡¡¡¡2,227¡¡¡¡ 13.05
15¡¥<2317> ¥·¥¹¥Æ¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡847¡¡¡¡¡¡1,335¡¡¡¡¡¡1.90
16¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡832¡¡¡¡ 30,344¡¡¡¡¡¡4.59
17¡¥<4506> ½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡772¡¡¡¡¡¡6,346¡¡¡¡¡¡5.20
18¡¥<3778> ¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡761¡¡¡¡¡¡3,660¡¡¡¡¡¡0.87
19¡¥<6902> ¥Ç¥ó¥½ー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡752¡¡¡¡¡¡2,375¡¡¡¡¡¡3.33
20¡¥<4502> ÉðÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡727¡¡¡¡¡¡1,767¡¡¡¡ 19.89
21¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡725¡¡¡¡¡¡6,476¡¡¡¡¡¡3.41
22¡¥<9104> ¾¦Á¥»°°æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡718¡¡¡¡¡¡4,477¡¡¡¡¡¡7.18
23¡¥<4063> ¿®±Û²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡717¡¡¡¡¡¡5,847¡¡¡¡ 13.32
24¡¥<5563> ¿·ÆüËÜÅÅ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡666¡¡¡¡¡¡2,616¡¡¡¡ 11.75
25¡¥<8031> »°°æÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡506¡¡¡¡¡¡2,733¡¡¡¡¡¡5.46
26¡¥<5802> ½»Í§ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡505¡¡¡¡¡¡1,401¡¡¡¡¡¡5.07
27¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡494¡¡¡¡¡¡1,307¡¡¡¡¡¡3.60
28¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡493¡¡¡¡ 12,693¡¡¡¡¡¡9.22
29¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡488¡¡¡¡¡¡2,452¡¡¡¡¡¡2.15
30¡¥<8473> £Ó£Â£É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡475¡¡¡¡¡¡4,542¡¡¡¡ 13.14
31¡¥<7383> ¥Í¥Ã¥È¥×¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡453¡¡¡¡¡¡7,219¡¡¡¡¡¡9.26
32¡¥<4188> »°É©¥±¥ß£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡449¡¡¡¡¡¡2,234¡¡¡¡ 10.06
33¡¥<5020> £Å£Î£Å£Ï£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡443¡¡¡¡¡¡4,022¡¡¡¡¡¡7.75
34¡¥<3660> ¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡442¡¡¡¡¡¡3,372¡¡¡¡¡¡3.66
35¡¥<4689> ¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー ¡¡¡¡¡¡¡¡434¡¡¡¡¡¡5,760¡¡¡¡ 10.79
36¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡423¡¡¡¡ 16,662¡¡¡¡¡¡5.48
37¡¥<8002> ´Ý¹È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡386¡¡¡¡¡¡1,735¡¡¡¡¡¡2.03
38¡¥<8714> ÃÓÅÄÀô½££È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡383¡¡¡¡¡¡1,846¡¡¡¡¡¡2.50
39¡¥<8309> »°°æ½»Í§¥È¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡380¡¡¡¡¡¡1,489¡¡¡¡ 21.87
40¡¥<7250> ÂÀÊ¿ÍÎ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡378¡¡¡¡¡¡¡¡469¡¡¡¡ 49.93
41¡¥<6702> ÉÙ»ÎÄÌ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡362¡¡¡¡¡¡2,106¡¡¡¡¡¡7.77
42¡¥<7148> £Æ£Ð£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡349¡¡¡¡¡¡1,699¡¡¡¡ 33.98
43¡¥<3436> £Ó£Õ£Í£Ã£Ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡342¡¡¡¡¡¡4,437¡¡¡¡¡¡6.41
44¡¥<5713> ½»Í§¹Û ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡338¡¡¡¡¡¡2,546¡¡¡¡ 23.76
45¡¥<2931> ¥æー¥°¥ì¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡321¡¡¡¡¡¡2,544¡¡¡¡¡¡1.06
46¡¥<2492> ¥¤¥ó¥Õ¥©£Í£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡319¡¡¡¡¡¡2,374¡¡¡¡¡¡3.61
47¡¥<8616> Åì³¤Åìµþ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡314¡¡¡¡¡¡¡¡789¡¡¡¡¡¡4.52
48¡¥<5202> ÈÄ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡307¡¡¡¡¡¡4,633¡¡¡¡¡¡7.79
49¡¥<9101> Í¹Á¥ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡291¡¡¡¡¡¡1,988¡¡¡¡¡¡1.39
50¡¥<6525> ¥³¥¯¥µ¥¤¥¨¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡287¡¡¡¡¡¡1,626¡¡¡¡¡¡4.69
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹