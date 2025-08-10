¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»ÄÁý²Ã¡Û £Î£Ô£Ô¡¢¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È¡¢Æü»º¼«
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î1Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î7·î25Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1620ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3,473¡¡¡¡¡¡7,441¡¡¡¡ 13.22
£²¡¥<3778> ¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡2,034¡¡¡¡¡¡4,223¡¡¡¡¡¡0.87
£³¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,877¡¡¡¡ 19,088¡¡¡¡¡¡2.11
£´¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,153¡¡¡¡¡¡8,111¡¡¡¡¡¡9.01
£µ¡¥<3387> ¥¯¥ê¥ì¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡1,139¡¡¡¡¡¡4,869¡¡¡¡¡¡0.07
£¶¡¥<7545> À¾¾¾²°¥Á¥§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡978¡¡¡¡¡¡1,763¡¡¡¡¡¡0.05
£·¡¥<9861> µÈÌî²È£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡820¡¡¡¡¡¡1,691¡¡¡¡¡¡0.08
£¸¡¥<2157> ¥³¥·¥À¥«£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡811¡¡¡¡¡¡2,419¡¡¡¡¡¡0.34
£¹¡¥<8276> Ê¿ÏÂÆ² ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡763¡¡¡¡¡¡1,146¡¡¡¡¡¡0.06
10¡¥<5803> ¥Õ¥¸¥¯¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡546¡¡¡¡¡¡3,794¡¡¡¡¡¡0.63
11¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡532¡¡¡¡¡¡1,873¡¡¡¡ 15.67
12¡¥<7616> ¥³¥í¥ï¥¤¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡516¡¡¡¡¡¡3,435¡¡¡¡¡¡0.05
13¡¥<2317> ¥·¥¹¥Æ¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡450¡¡¡¡¡¡¡¡701¡¡¡¡¡¡1.90
14¡¥<8750> Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡408¡¡¡¡¡¡1,448¡¡¡¡¡¡1.96
15¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡398¡¡¡¡¡¡1,947¡¡¡¡¡¡2.80
16¡¥<9842> ¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º ¡¡¡¡¡¡¡¡374¡¡¡¡¡¡2,485¡¡¡¡¡¡0.07
17¡¥<2931> ¥æー¥°¥ì¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡367¡¡¡¡¡¡2,407¡¡¡¡¡¡1.06
18¡¥<3048> ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡363¡¡¡¡¡¡¡¡761¡¡¡¡¡¡0.41
19¡¥<3232> »°½Å¸ò£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡357¡¡¡¡¡¡¡¡924¡¡¡¡¡¡0.23
20¡¥<2914> £Ê£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡306¡¡¡¡¡¡¡¡576¡¡¡¡¡¡3.38
21¡¥<7818> ¥È¥é¥ó¥¶¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡265¡¡¡¡¡¡¡¡611¡¡¡¡¡¡0.18
22¡¥<7611> ¥Ï¥¤¥ÇÆü¹â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡245¡¡¡¡¡¡¡¡447¡¡¡¡¡¡0.08
23¡¥<2749> £Ê£Ð£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡232¡¡¡¡¡¡1,724¡¡¡¡¡¡0.71
24¡¥<9064> ¥ä¥Þ¥È£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡217¡¡¡¡¡¡¡¡338¡¡¡¡¡¡1.09
25¡¥<8848> ¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡209¡¡¡¡¡¡1,365¡¡¡¡¡¡1.43
26¡¥<9418> £Õ£Î£Å£Ø£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡209¡¡¡¡¡¡¡¡506¡¡¡¡ 10.38
27¡¥<4344> ¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡204¡¡¡¡¡¡1,362¡¡¡¡¡¡4.63
28¡¥<6971> µþ¥»¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡193¡¡¡¡¡¡¡¡425¡¡¡¡ 12.14
29¡¥<9831> ¥ä¥Þ¥À£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡192¡¡¡¡¡¡¡¡498¡¡¡¡¡¡4.15
30¡¥<4668> ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡186¡¡¡¡¡¡¡¡607¡¡¡¡¡¡0.14
31¡¥<9424> ÆüËÜÄÌ¿® ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡184¡¡¡¡¡¡¡¡704¡¡¡¡ 11.07
32¡¥<7085> ¥«ー¥Ö¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡182¡¡¡¡¡¡¡¡375¡¡¡¡¡¡0.72
33¡¥<8167> ¥ê¥Æー¥ë£Ð£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡159¡¡¡¡¡¡¡¡386¡¡¡¡¡¡0.04
34¡¥<8160> ÌÚÁ¾Ï© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡155¡¡¡¡¡¡¡¡322¡¡¡¡¡¡0.10
35¡¥<6191> ¥¨¥¢¥È¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡151¡¡¡¡¡¡¡¡491¡¡¡¡¡¡1.27
36¡¥<6981> Â¼ÅÄÀ½ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡148¡¡¡¡¡¡¡¡296¡¡¡¡ 10.33
37¡¥<4343> ¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡139¡¡¡¡¡¡¡¡465¡¡¡¡¡¡0.14
38¡¥<7630> °íÈÖ²° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡136¡¡¡¡¡¡¡¡607¡¡¡¡¡¡0.52
39¡¥<3046> £Ê£É£Î£Ó£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡135¡¡¡¡¡¡¡¡438¡¡¡¡¡¡0.55
40¡¥<9900> ¥µ¥¬¥ß£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡134¡¡¡¡¡¡¡¡938¡¡¡¡¡¡0.03
41¡¥<3660> ¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡127¡¡¡¡¡¡¡¡921¡¡¡¡¡¡3.66
42¡¥<6753> ¥·¥ãー¥× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡121¡¡¡¡¡¡1,754¡¡¡¡¡¡2.36
43¡¥<6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡121¡¡¡¡¡¡¡¡935¡¡¡¡¡¡2.55
44¡¥<8163> £Ó£Ò£Ó£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡118¡¡¡¡¡¡1,264¡¡¡¡¡¡0.03
45¡¥<4385> ¥á¥ë¥«¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡114¡¡¡¡¡¡¡¡562¡¡¡¡¡¡6.18
46¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡113¡¡¡¡¡¡1,232¡¡¡¡¡¡4.78
47¡¥<4661> £Ï£Ì£Ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡110¡¡¡¡¡¡1,520¡¡¡¡¡¡2.02
48¡¥<2120> £Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì ¡¡¡¡¡¡¡¡109¡¡¡¡¡¡¡¡256¡¡¡¡¡¡9.62
49¡¥<7453> ÎÉÉÊ·×²è ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡109¡¡¡¡¡¡2,084¡¡¡¡¡¡0.67
50¡¥<6762> £Ô£Ä£Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡102¡¡¡¡¡¡1,409¡¡¡¡¡¡1.50
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹