À¤³¦¤ò½±¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¹ñ¡×¤Ï¤É¤³¤À!?
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï6·î¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¸ò¾Ä¡¢º£²ó¤ÎÂÅ·ëÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Îà´ØÀÇ¹¶·âá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤À¡£ÆüËÜ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤É¤¦¡©
¢£¥¤¥®¥ê¥¹¤ò½ü¤±¤ÐÆüËÜ¤¬ºÇ¤â¸ò¾Ä¾å¼ê¡©
¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤Î¹ç°Õ¤â·èÃå¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î´ØÀÇ¹¶·â¤ËÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÄá²¬Ï©¿Í¡Ê¤ß¤Á¤È¡Ë»á¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡ØÁê¸ß´ØÀÇ¡Ù¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼ÂÂÖ¤Ï°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÇÁê¼ê¹ñ¤ò¶¼¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÎã¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2.5¡ó¤À¤Ã¤¿´ØÀÇ¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ØÌó30¡ó¤Ë¾å¤²¤ë¡ª¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë15¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È´î¤Ö¤Ù¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¤É¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤ì¤ÐÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤â¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤·¡¢´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Îà¤ªÅÚ»ºá¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¤¤«¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÆüËÜ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¡¢Æ±ÌÁ¤¬¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¤Ç¤â°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤¬ÂÅ·ë¤·¤¿´ØÀÇ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂ¾¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö5·î¤Ë´ØÀÇÎ¨10¡ó¤ÇÁá´ü¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤òÎã³°¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¼çÍ×¤ÊËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ç°Õ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯È¯É½¤·¤¿¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÂÅ·ë¤·¤¿EU¤È¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¡Ø´ØÀÇÎ¨15¡ó¡ÜÂÐÊÆÅê»ñ¡Ù¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¡¢Â¾¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¼ï¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï19¡ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï20¡ó¤ÈÆüËÜ¤è¤ê¹â¤¤ÀÇÎ¨¤ÇÂÅ·ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÈó²ÝÀÇ¤Ç¤Î»Ô¾ì³«Êü¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¤Î¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤Ï27.5¡ó¤È¹â¤¤ÀÇÎ¨¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤¬10¡ó¤ËàÃÍ²¼¤²¸ò¾Äá¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡©
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æà¿ÆÀÌá¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¨Ä´¤·¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏËÇ°×¹õ»ú¹ñ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ØÀÇ¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤ÇËÇ°×ÀÖ»ú¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÍ¥ÀèÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤ä¤äÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÈæ³ÓÅª°¤¯¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¤âÄã¤¤´ØÀÇÎ¨¤Ç¤¢¤ë10¡ó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡Êº¸¡Ë¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¾ò·ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢ÂÐÆü¸ò¾Ä¤òÁá´ü¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ¾¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¸ò¾Ä½é´ü¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ´ØÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤äÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤áÂ³¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â°×¤ÊÂÅ¶¨¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï25¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¡¢ÊÆÂ¦¤ÎÍ×µá¤Ë°Â°×¤Ë¾ùÊâ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»¼º¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ø´ØÀÇ¤è¤ê¤âÂÐÊÆÅê»ñ¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ò¾Ä¤òÇ´¤ê¶¯¤¯°ú¤±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥±¥ó¥«¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áá¤¤¤È¤³¤íÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢à¤¯¤ß¤·¤ä¤¹¤¤Áê¼êá¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢°ìÄê¤Î¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
15¡ó¤È¤¤¤¦´ØÀÇÎ¨¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÆüËÜ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿80Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾Íè¤Î²Ð¼ï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬°Â°×¤Ë¾ùÊâ¤»¤º¡¢ÂÐÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎàÇ´¤ê¾¡¤Áá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ì£¤òÀê¤á¤¿²ÄÇ½À
¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¸½ÂåÀ¯¼£¤¬ÀìÌç¤ÎÁ°ÅèÏÂ¹°»á¤âÆüÊÆ¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï15¡ó¤Ç¤â½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂçÉý¤Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¤¬¡¢Âæ¿ôÀ©¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÎÌµ¬À©¤Ï²óÈò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÆ¦¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÎÍ¢ÆþÏÈ³ÈÂç¤Ê¤É¤Î¾ùÊâ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÇÀ»ºÊª¤òÍ¢Æþ¤¹¤ëºÝ¤Î´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤âÇÀ¶È¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ò¾Ä·ë²Ì¤ÏÆüËÜ¤¬ºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¹ñ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤«¤é¤Ï¡Ø15¡ó¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¼Ö¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï¼ê¤Ì¤ë¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢80Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¹ñ¸þ¤±¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢±³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ø²¶¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¼¡ª¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥Í¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î¸ò¾ÄÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤ä¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶âÍ»¶È³¦½Ð¿È¡£·è¤·¤ÆÆ¬¤¬°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëà´ØÀÇ¹¶·âá¤¬¡¢¤Ø¤¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¼«¹ñ¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤Ê°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤é¤¬¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦²¦ÍÍ¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ø²¶¤¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤ëºàÎÁ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ´À°¤ÇÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
7·îËö¤ÎÊÆÃæ·ÐºÑËÇ°×¶¨µÄ¤Ç°®¼ê¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡Êº¸¡Ë¤È²¿Î©ÊöÉûÁíÍý¡Ê±¦¡Ë¡£ÊÆÃæ¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤È¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Ï°ìÄê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Îà´ØÀÇ¹¶·âá¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È¤â¡Ø¹ç°ÕÆâÍÆ¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÇÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÆ¤Ó´ØÀÇ¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤âÅö½é¡¢´ØÀÇ¤ò¾å¤²¤ì¤ÐÊÆ¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ï´ØÀÇÊ¬¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò´ë¶ÈÅØÎÏ¤ÇÈò¤±¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬´ØÀÇ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÊ¬¤òÉéÃ´¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø´ØÀÇ¤Ï³°¹ñ´ë¶È¤¬Ê§¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¼çÄ¥¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ËÆþ¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¼Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ëUSMCA¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¡Ë¤Î¸«Ä¾¤·¶¨µÄ¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¶È³¦¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤ÇÀ½ÉÊ¤òOEMÀ¸»º¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶á¡¹¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÎºÆ±äÄ¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊÆÃæ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤À¤±À¤³¦·ÐºÑ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤¿»þÂå¤Ë´ØÀÇ¤Ç¶¼¤·¤Æ³Æ¹ñ¤È¥Ç¥£¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤½¤â¤½¤â»þÂåºø¸í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤â¤Þ¤¿°ì¹ñ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¡¢À¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
