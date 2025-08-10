韓国の大学が、山登りが得意な生徒を対象に奨学金を渡すという。ソウル大学校によるこのユニークな奨学金「ミサン・マウンテン・ハイキング・スカラシップ」は募集人数70人、7月8日から18日までの期間に1400人が応募しており現在審査中だ。



2025年末までに3つの山に登頂した者には216ドル（約3.2万円）、6つの山に登頂した者には最大540ドル（約8万円）の奨学金授与という内容で、登る山の条件としてはアウトドアブランド「ブラックヤク」の「100の著名な山」にリストアップされた韓国各地の山々で雪岳山（ソラクサン）、漢拏山（ハルラサン ）、智異山(チリサン)などが候補となっている。



ちなみにケーブルカーやゴンドラを利用しての登山は認められず、登頂の証拠をブラックヤクのアプリを使用して提出する。



ソウル大学校はこう話す。「この奨学金は寄付者の『挑戦の精神とコミュニティ精神を備えた健康な個人を育成したい』をいう願いを反映したものとなっています」



（BANG Media International／よろず～ニュース）