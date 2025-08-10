¡Ödog days of summer¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¢¤ë»þ´ü¤òÉ½¤¹¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¡Ödog days of summer¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÀ¹²Æ¡¦ÌÔ½ë¤Î»þ´ü¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢²Æ¤Î°ìÈÖ½ë¤¤»þ´ü¤ä1Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ë¤¤»þ´ü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ödog¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÈ¾µå¤Ç7·î¤«¤é8·î¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¡ÖDog Star¡×¡á¡ÖÅ·ÏµÀ±¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖI love going for a swim in the lake during the dog days of summer.¡×
¡Ê²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¸Ð¤Ë±Ë¤®¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
