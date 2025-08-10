É×¤¬¼Ú¶â3ÀéËü±ß¼å¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¡ÄV6¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸µÁÄK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²áµî¤òØò²ù¡£ÅÒÇî¤äÎ¥º§Àâ¤ò¸ì¤ë
´Ú¹ñ¤Î¸µÁÄ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×S.E.S.¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥·¥å¡¼¤¬¾ï½¬ÅÒÇî¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®³èÆ°¤Ê¤É²áµî¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥å¡¼¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¡È¥¥ï¥É¥¤¡É°áÁõ
¥·¥å¡¼¤Ï8·î8Æü¡¢¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿Í´Ö That's ¥·¥å¡¼¡×¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖÁûÆ°¤Î¤¢¤Î»ö·ï¡Äº£Æü¤¹¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ê½é¸ø³«¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤ÏÉ×¤Ç¸µ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢²áµî¤Î¾ï½¬ÅÒÇî¤Ê¤É¤ÎÁûÆ°¡¢Î¥º§Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇS.E.S.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âV6¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ØOne¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤ÈÉñÂæ¡ØÅì°¡ÈáÎø ¡Á¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤è¤ê¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥·¥å¡¼¡£
2002Ç¯Ëö¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤È·ëº§¤·¡¢°ìÃËÆó½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯8·î¤«¤é2018Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ·×7²¯9000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó8381Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¾ï½¬ÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ÇÊªµÄ¤Ë¡£2019Ç¯2·î¤ËÄ¨Ìò6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡¢¼Ò²ñÊô»Å80»þ´Ö¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¼«½Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
2022Ç¯4·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öflextv¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤¬Àú¾ðÅª¤À¤È¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÈóÆñ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤¬¼Ú¶â¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤â
ÇÛ¿®³èÆ°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿Åö»þ¤ò¡¢¥·¥å¡¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÇÛ¿®¤ÇÉþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡ÈÅê¤²Á¬¡É¤ò¤â¤é¤¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¼áÌÀ¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÀ¤´Ö¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤º¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼«¤éÅÒÇîÃæÆÇÍ½ËÉ¶¨²ñ¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¶ì¤äÀº¿ÀÅª¤Ê¿É¤µ¤«¤é¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò»î¤ß¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ð¸³¤â¹ðÇò¡£¤³¤ì¤ËÉ×¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥è¥ó¡Ê¥·¥å¡¼¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤Ë¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡£¿ÍÁ°¤Ç¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÜ¶±¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¤Î»ÑÀª¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤Ï²áµî¤Ë¥·¥å¡¼¤Î¼Ú¶âÌó2²¯8000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2970Ëü±ß¡Ë¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î¥º§Àâ¤Ë¤â½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï°ÊÁ°¤³¤½ÊÌµï¤ä¾×ÆÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÂ·¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¼Õºá¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢Î¨Ä¾¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»ä¤Î²á¤Á¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤â¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¡£·¯¤¬·¯¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¤Ïº£¸å¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎ¨Ä¾¤ËÂç½°¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥·¥å¡¼¤Ï¸½ºß¡¢»ö¶È²È¤È¤·¤ÆÈ©¤ÎÄÃÀÅ¤äºÆÀ¸¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿¢Êª¡Ö¥Ä¥Ü¥¯¥µ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥·¥å¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£14ºÐ¤Þ¤Ç²£ÉÍ¤Ç°é¤Ä¡£1997Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÍâÇ¯10·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£V6¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ØOne¡Ù¤òÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¤ÏV6¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤È¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£2002Ç¯Ëö¤ËS.E.S.²ò»¶¸å¡¢¥·¥å¡¼¤Ï2010Ç¯¤Ë¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤È·ëº§¤·¡¢°ìÃËÆó½÷¤ÎÊì¤Ë¡£¤À¤¬2016Ç¯8·î¤«¤é2018Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·×7²¯9000Ëü¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤Î¾ï½¬ÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢2019Ç¯2·î¤ËÄ¨Ìò6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡¢¼Ò²ñÊô»Å80»þ´Ö¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¼«½Í¡£¤À¤¬2022Ç¯½é¤á¡¢S.E.S.¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥æ¥¸¥ó¡¢¥Ñ¥À¤Î½õ¤±¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÅÒÇîº¬Àä¹ÊóÂç»È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£