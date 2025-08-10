¥¹ー¥Ñー¤Î³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ 80ºÐÂåÃËÀ¤¬±¿Å¾¤Î¼Ö ±Ä¶ÈÃæ¤â¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡Ú¿·³ã¡¦¾®ÀéÃ«»Ô¡Û
9ÆüÌë¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³°ÊÉ¤Ë80ºÐÂå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤à80ºÐÂå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Å¹ÊÞ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Å¹¤Ï±Ä¶ÈÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¶âÂ°À½¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤¬²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤ò´Þ¤á¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
