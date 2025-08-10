¡ÚÂç±«Í½ÁÛ¡Û£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î¸òÄÌ´ü´Ö¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡11Æü¤Ï£Ê£ÒËÌÎ¦Àþ¤ÇÃÙ¤ì¤ä±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î²ÄÇ½À¡¡£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ
Âç±«¤ÎÍ½Êó¤Ï£³Ï¢µÙ¤Î¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°Àþ¤¬²«³¤¤«¤éÂÐÇÏ³¤¶®¡¢À¾ÆüËÜ¤òÄÌ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬£±£±Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅì¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Á°Àþ¤Ï£±£²Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄäÂÚ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï£±£°Æü¤È£±£±Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç£µ£°¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£±£±Æü£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¶áµ¦ÃæÉô¤Ç£±£¸£°¥ß¥ê¡¢¶áµ¦ÆîÉô¤Ç£²£°£°¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í½ÁÛ¤ò¼õ¤±¤Æ£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¢¤¹£±£±ÆüÁáÄ«¤«¤é¡¢ËÌÎ¦Àþ¤ÎÊÆ¸¶¡¼¶á¹¾±öÄÅ±Ø´Ö¤ÇÎó¼Ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¶è´Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÆÃµÞ¡Ö¤·¤é¤µ¤®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£