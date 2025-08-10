ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦前に取材対応。大谷翔平投手（31）の次回登板が13日（同14日）の敵地エンゼルス戦に決まったと明かした。移籍後投手として古巣と対戦するのは初となる。

指揮官は大谷の今後の登板予定について「次回は水曜日（13日＝日本時間14日エンゼルス戦）に先発し、その次の登板も翌週の水曜日（20日＝同21日ロッキーズ戦）になる予定です。その間には木曜日の休養日が入るので、スケジュール的には（中6日で）余裕を持って調整できます。まずは次回の登板で5回まで投げられるかどうかを見極めたいと考えています。もし5回まで持っていければ、彼の状態が上向いている良いサインになるでしょう」と次回登板で復帰後最長の5イニング目に突入する可能性を示唆した。

また「翔平自身がもっと長く投げたいという意欲を示していること自体、我々にとっては非常にポジティブなことです。それは、彼が体調面でも精神面でも前向きである証拠だからです」と話した。

古巣エンゼルスタジアムでの登板で感情的な試合になると思うかと問われると「正直に言うと、そうはならないと思います。翔平は普段からあまり感情を表に出さないタイプの選手です。だから今回も特に感情を露わにするような場面はないでしょう。彼は淡々と自分の役割をこなすことに集中するはずです」と予想していた。

大谷は6日のカージナルス戦で「1番・投手兼DH」として先発出場。復帰後8度目の先発マウンドは最長となる4回を投げきり、2安打1失点。打者としては3回の第2打席で10試合ぶりとなる39号本塁打を放ち、日本選手ではイチロー、松井秀喜に次ぐ3人目となるメジャー1000安打を達成した。

エンゼルスタジアムでの登板は、エンゼルスでの最後の登板となった2023年8月23日以来となる。エンゼルスのトラウトとはレギュラーシーズンでは初対戦。2人の対戦は大谷が侍ジャパンの一員として出場した2023年WBC決勝以来で、日本中が熱狂した対決の再現に注目が集まる。