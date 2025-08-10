¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿7²ó¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤Î¥Ð¥ó¥È¥ß¥¹¡Ä¹¾ËÜÌÒµª»á¡ÖÁê¼ê¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¡¢½õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³å
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï9Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡Êµþ¥»¥éDÂçºå¡Ë¤Ë2¡Ý6¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤ÎµÈÂ¼¹×»ÊÏº¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤â¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¾®ß·Îç»Ë¤¬4¼ºÅÀ¤È¸í»»¡£ÂÇÀþ¤â¶Ï¤«2ÆÀÅÀ¤Èºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢7²óÉ½¤ÎÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥µ¡¼¥É¤¬¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤Î¥Ð¥ó¥È¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤ËÂÇµå¤ò»¦¤¹¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦Âç»³¤Î¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ð¥ó¥È¤Î³ÑÅÙ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥µ¡¼¥ÉÊý¸þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤Ë»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤ËÂÇµå¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ê²óÅ¾¤Ç¥µ¡¼¥ÉÂ¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥ÉÂ¦¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ½èÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Í¡Ä½ªÈ×¤Î1ÅÀ¤òÁè¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£Âç»ö¤Ê¥Ð¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù