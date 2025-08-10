夏に行きたい「北海道の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「ファーム富田と美瑛の丘」を抑えた1位は？
夏のレジャーとして「ドライブスポット」を訪れる人は少なくありません。この季節ならではの特別な風景や、思わず深呼吸したくなるような開放的な景色に出会えるでしょう。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夏に行きたい北海道の絶景ドライブスポット」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
回答者からは「広大に広がるラベンダー畑やキレイな花々をみたいから」（40代女性／愛媛県）、「一度行ったことがあり、きれいだったからです」（30代女性／東京都）、「以前ドライブした時に富田のファーム周りを通ると景色が良くて写真映えするし良かったから」（20代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「世界遺産の絶景を楽しめる」（40代男性／東京都）、「壮大な自然を感じるため」（20代男性／東京都）、「断崖絶壁とオホーツク海の雄大な景色が広がり、野生動物との出会いも魅力的。特に夏は気候が爽やかで、世界自然遺産の大自然を満喫できるため」（20代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：ファーム富田・美瑛パッチワークの丘ドライブ（富良野・美瑛）／42票2位は「ファーム富田・美瑛パッチワークの丘ドライブ（富良野・美瑛）」でした。ラベンダーをはじめとする色とりどりの花畑や、美しく整った丘陵風景を車窓から楽しめる点が多くの回答者から評価されています。北海道らしい雄大な自然が広がる景観や、写真映えする風景が夏のドライブに適していると感じる人が多いようです。
1位：知床横断道路（斜里町〜羅臼町）／57票1位は「知床横断道路（斜里町〜羅臼町）」でした。世界自然遺産に指定された知床半島を貫くこのルートは、雄大な山岳景観とオホーツク海の大パノラマが一望できる絶景ロードとして高く評価されています。期間限定の開通ルートという特別感も人気の一因のようです。
