¡ÚÂ³Êó¡ÛÆ§ÀÚ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤³°½ý¡¡Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Ê¤ÉÁÜºº¡¡JRÀéºÐÀþ
ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¹Åç»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÀéºÐÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç2025Ç¯8·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡ÖÎó¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤«¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°äÂÎ¤Ë·ã¤·¤¤³°½ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°3»þÈ¾¤¹¤®¡¢JRÀéºÐÀþËÌ¹Åç～Åç¾¾±Ø´Ö¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆî¤ÎÎ¤2¹æÀþÆ§ÀÚ¡×¤Ç¡¢JR¤ÎÀþÏ©ÅÀ¸¡¤Î·¸°÷¤¬°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR¤Ï²÷Â®¥¨¥¢¥Ýー¥È3ËÜ¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ12ËÜ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µÆÃÄê¤ä»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£