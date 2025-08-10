◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしているドジャースの佐々木朗希投手（２３）が１４日（日本時間１５日）にオクラホマで行われるマイナー３Aの試合でリハビリ登板することを９日（日本時間１０日）、ロバーツ監督が明かした。投球回数の目安については「おそらく３イニングになると思います。それが現時点での段階で、そこから少しずつ投球数を増やしていく形です」と方針を示した。

佐々木は、前日のライブＢＰでは３イニングを想定して、コールらを相手に計４６球で、打者９人に対して、安打性の当たりは１本、四球１。大谷翔平投手、ロバーツ監督、フリードマン編成本部長らも熱視線を送る中で、順調をアピールしていた。

メジャー１年目の朗希は、開幕ローテ入り。東京ドームで開催された開幕２戦目で先発し、５月３日（日本時間４日）の敵地・ブレーブス戦では、メジャー７試合目の登板で初勝利もつかんだ。だが、同９日（同１０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦での登板を最後に右肩インピンジメント症候群のためＩＬ入りした。ノースローの期間も長かったが、７月中旬にはブルペンでの投球練習を再開。米アリゾナで実戦的な打撃練習（ライブＢＰ）への登板を再開させ、前日が３度目のライブＢＰだった。

同５日（同６日）には、約３か月ぶりで負傷後初めてメディア対応し、現状については「健康面はもうだいぶ良くて、（肩の）不安もないですし痛みもない」と報告。米メディアから今季中に復帰できる可能性を問われると、「今シーズン戻れるとは思ってます。ただ、パフォーマンス的にまず戻るかとか、チームで投げるチャンスがあるかとか、そういった僕が健康であっても投げられない理由もあるかもしれない。自分の中では投げられるように準備をするだけ」と決意をにじませていた。

今後は８月下旬の復帰を目指していく。指揮官は復帰の基準については「先発投手として、５イニング７５球に到達するのは妥当だと思います。特に、朗希のような若いメジャーリーガーにとってはそうです。その段階に到達するまでの時間はまだあります」と話した。