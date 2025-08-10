◇米男子プロゴルフツアー プレーオフ第１戦 フェデックス・セントジュード選手権 第３日（９日、テネシー州ＴＰＣサウスウィンド＝７２８８ヤード、パー７０）

第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われ、前年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は前日未消化の３ホールを回った第２Ｒは６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０で通算１アンダー３８位。第３Ｒは３バーディー、２ボギーの６９で２アンダー３８位のまま最終日を迎える。

松山はホールアウト後に、中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「ずっと同じようなゴルフを続けているので、もどかしい」と口にした。

１０番からスタートし、３つスコアを伸ばして折り返したが、後半に２つのボギーをたたき後退した。３番パー５でグリーン手前からのアプローチはピン手前２メートル弱へ、バーディーパットはカップ右を抜けた。最終９番では右ラフからの第２打がグリーン奥のラフへ。第３打はグリーン逆サイドにこぼれ、４オン１パットのボギーとなった。

「後半３番とか伸ばせるチャンスがあったところで伸ばせなかった。その後ボギーが来て苦しかった」と振り返り、最終日に向けて「いい状態にはなりつつあるので、それを結果にどうつなげていくかだと思うので、明日つなげられるように頑張りたい」と語った。

トミー・フリートウッド（英国）が１４アンダーで単独トップ。スコッティ・シェフラー（米国）は１２アンダーで２打差の３位につけている。