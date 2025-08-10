シトロエンオーナーが集うイベント、再び

ステランティス・ジャパンは、シトロエン車のオーナーが集うイベント『シトロエニスト・ランデヴー・オーナーズ・フェスティバル2025（Citroenist Rendez-vous OWNERS’ FESTIVAL-2025）』を10月5日に岐阜県の『高山市位山交流広場〜モンデウスパーク〜』で開催することを発表、参加登録の受付を開始した。

【画像】2023年の『シトロエニスト・ランデヴー』の模様をAUTOCARイベントレポートより 全38枚

2023年に初開催され、約500台のシトロエン車とそのオーナーが集結した本イベントでは、歴代のシトロエンが描かれたシートでの『シトロエン・オリジンズ・ビンゴ』をはじめとしたステージイベントや、最新モデルの試乗会、さらにはフリーマーケットなどの盛りだくさんなコンテンツで好評をはくした。



10/5に 岐阜県で『シトロエニスト・ランデヴー・オーナーズ・フェスティバル』を開催。 ステランティス・ジャパン

今年はさらに内容を充実させて、シトロエン・オーナー同士の交流や、ブランドの世界観を存分に楽しめる1日を提供するという。なお、参加費は無料である。

イベント概要

■開催日時

2025年10月5日（日） 雨天決行／荒天の場合は中止



■会場

高山市位山交流広場 〜モンデウスパーク〜

〒509-3505 岐阜県高山市一之宮町7846-1



■イベント実施内容

・各種ステージイベント

・フリーマーケット

・オフィシャルグッズ販売

・シトロエン最新モデルの試乗会 など

今回は、会場近郊にて前夜祭の開催を予定、当日は前泊した参加者を対象とした会場入りパレードランも予定している。



