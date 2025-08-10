【2度目の開催】シトロエン公式イベント『シトロエニスト・ランデヴー・オーナーズ・フェスティバル2025』の参加登録を受付開始
シトロエンオーナーが集うイベント、再び
ステランティス・ジャパンは、シトロエン車のオーナーが集うイベント『シトロエニスト・ランデヴー・オーナーズ・フェスティバル2025（Citroenist Rendez-vous OWNERS’ FESTIVAL-2025）』を10月5日に岐阜県の『高山市位山交流広場〜モンデウスパーク〜』で開催することを発表、参加登録の受付を開始した。
2023年に初開催され、約500台のシトロエン車とそのオーナーが集結した本イベントでは、歴代のシトロエンが描かれたシートでの『シトロエン・オリジンズ・ビンゴ』をはじめとしたステージイベントや、最新モデルの試乗会、さらにはフリーマーケットなどの盛りだくさんなコンテンツで好評をはくした。
今年はさらに内容を充実させて、シトロエン・オーナー同士の交流や、ブランドの世界観を存分に楽しめる1日を提供するという。なお、参加費は無料である。
イベント概要
■開催日時
2025年10月5日（日） 雨天決行／荒天の場合は中止
■会場
高山市位山交流広場 〜モンデウスパーク〜
〒509-3505 岐阜県高山市一之宮町7846-1
■イベント実施内容
・各種ステージイベント
・フリーマーケット
・オフィシャルグッズ販売
・シトロエン最新モデルの試乗会 など
今回は、会場近郊にて前夜祭の開催を予定、当日は前泊した参加者を対象とした会場入りパレードランも予定している。
