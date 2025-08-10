女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日から第20週「見上げてごらん夜の星を」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

「人物相関図」。八木信之介（妻夫木聡）の“肩書”は「小倉連隊・上等兵」「嵩の元戦友」「闇市の酒屋店主」と変遷し、最新版は「雑貨屋店主」（第20週以降）に。役柄紹介も、柳井嵩（北村匠海）と再会後は「雑貨屋の雇われ店主となり、のぶと嵩の人生に大きな影響を与えていく」とバージョンアップした。

次週予告の八木の登場シーン。いつものガード下と趣が異なるのも、雑貨屋店主となったため。上京した朝田蘭子（河合優実）とも初対面。「（家族は）いたよ…」（第89話・7月31日）と語った“戦友”の新展開が注目される。