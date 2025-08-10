＜犯人はダレ？＞ゾワッ！玄関前に毎日のように置かれる雑草と土。まずは証拠集めから？【前編まんが】
私（ナオ、30代）と夫（タカトシ、30代）は結婚後、5階建てのマンションで新生活を始めました。そのうち息子（ユウタ、年中）が生まれ、マンションでの生活は今年で6年目になります。わが家の両隣もお子さんのいる家庭で、会えば気軽に立ち話ができる仲です。このマンションには管理人さん（ミカミ、40代女性）が常駐しているため、不審者が入る心配もありません。私はこれまで安心して暮らしていたのですが、戸惑うことが起きました。
その後も連日、息子のお迎えから帰ると同じように雑草と土が置いてありました。1週間経つと、息子のお迎えのときだけではなく、私がパートから帰ってきたときや買い物から帰ってきたときも雑草と土が置かれるようになったのです。私は気味が悪くて、夫に相談しました。
両隣は幼児や小学生の子がいる家庭で、それなりにいいお付き合いができているはずです。私たち家族はマンション内でトラブルを起こしたこともありません。毎日のように置かれているので、偶然とは言い難いですし、明らかに我が家がターゲットにされていると思います。
ある日、私は我が家の玄関前に少量の雑草と土が置かれていることに気づきました。
それは毎日のように繰り返され、しばらくすると特定のパターンが見えてきました。息子のお迎え帰りやパート帰りなど、私がひとりで外出したときにだけ置かれており、夫と一緒のときや夜には見られません。
私が夫に相談すると「もう少し様子を見よう。記録しておこう」と提案され、私は証拠を残すことに。突然の嫌がらせに、私は不安が募ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
その後も連日、息子のお迎えから帰ると同じように雑草と土が置いてありました。1週間経つと、息子のお迎えのときだけではなく、私がパートから帰ってきたときや買い物から帰ってきたときも雑草と土が置かれるようになったのです。私は気味が悪くて、夫に相談しました。
両隣は幼児や小学生の子がいる家庭で、それなりにいいお付き合いができているはずです。私たち家族はマンション内でトラブルを起こしたこともありません。毎日のように置かれているので、偶然とは言い難いですし、明らかに我が家がターゲットにされていると思います。
ある日、私は我が家の玄関前に少量の雑草と土が置かれていることに気づきました。
それは毎日のように繰り返され、しばらくすると特定のパターンが見えてきました。息子のお迎え帰りやパート帰りなど、私がひとりで外出したときにだけ置かれており、夫と一緒のときや夜には見られません。
私が夫に相談すると「もう少し様子を見よう。記録しておこう」と提案され、私は証拠を残すことに。突然の嫌がらせに、私は不安が募ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび