¡Ö40Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡£À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡½¡½¡×Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î40Ç¯ °äÂ²¤¬¡ÈÅÁ¤¨¤¿¡É°ÂÁ´¤Ø¤Î´ê¤¤
¡Ö¤Þ¤Á»Ò »Ò¶¡ ¤è¤í¤·¤¯¡×¡½¡£ºÇ°¦¤ÎÉ×¤¬¤Î¤³¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¼ê»æ¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ã«¸ý¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¡£É×¤ÎÀµ¾¡¤µ¤ó(Åö»þ40ºÐ)¤Ï40Ç¯Á°¤ÎÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¡¢»ö¸Î¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤½¤¦´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬º£Ç¯7·î¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö40Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤µ¤¨¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤ À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×
Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢40Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë°äÂ²¤Î»Ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó µÜÅç¹°¼ù¡Ë
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤« Ä¾ÀÜ ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×40Ç¯¤ÎÈá´ê¡¡
¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×
¡ÖÄ«3»þ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤½¤³¤«¤éÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Í¡×
¤¤¤Ä¤â¤Î·Ú²÷¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤·¤¿15Ç¯¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯7·î9Æü¡¢Ã«¸ý¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¼«Âð¤Î¤¢¤ëÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
1985Ç¯8·î12Æü¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¡£É×¡¦Àµ¾¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á»Ò »Ò¶¡ ¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¤ÎÃ»¤¤¼ê»æ¤ò»Ä¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¡£Á°Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½éÂ¹¤Î·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î°ÖÎîÅÐ»³¤ËÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢¼èºà¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¡¢»ö¸Î¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¾ÀÜÆüËÜ¹Ò¶õ¤ËÁÊ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ê¤¤¤¬¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¦Æü¡£
¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Î¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¹Ö±é³«»ÏÁ°¤Î¹µ¼¼¤Ç¸«¤»¤¿¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¡£º£²ó¤Î¹Ö±é²ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌ´¤Ç¤â¤¤¤¤ Í©Îî¤Ç¤â¤¤¤¤ ²ñ¤¤¤¿¤¤ À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×
º£²ó¤Î¹Ö±é²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À°È÷ÉôÌç¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¡£µ¡ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÃ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿Í¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¡¢¾Ð¤¤¡¢¶¦¤Ë»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬¡¢ºÇÂçºÇ°¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡È²ÈÂ²¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡É¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¡¹¤¬ÆÍÁ³¼º¤ï¤ì¤¿¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¡¢»ö¸Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ý¡£
¡Ö40Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤µ¤¨¡¢Ì´¤Ç¤â¤¤¤¤ Í©Îî¤Ç¤â¤¤¤¤¡£²ñ¤¤¤¿¤¤ À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÈÆ±¤¸Æü¤¬¤¢¤¹¤â¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢»ö¸Î°äÂ²¤Î´ê¤¤¡£
¢£À¸¤¤¬¤¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î³Á¤ÎÌÚ¡×
¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï1ºý¤Î³¨ËÜ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡È»ö¸Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É
Â¹¤Î·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ç¤Ý¤Ä¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢»ö¸Î¤«¤é30Ç¯¤Î2015Ç¯¤Ë·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢²þÄûÈÇ¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âêºà¤Ï¡¢Äí¤Î³Á¤ÎÌÚ¡£
Àµ¾¡¤µ¤ó¤¬¼ï¤ò¿¢¤¨¤Æ£µÇ¯¸å¡¢»ö¸Î¤ÎÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â¤ò¤Ä¤±¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÆü¡¹¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌÚ¤Ç¤¹¡£³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿ÄâÅçÏÂÍÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÅÐ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄÌ¤¦¥¸¥à¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë²ñ¤¤¤Ë
¹Ö±é¤Î£±½µ´Ö¸å¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ø¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÎä¤ä¤·¤¿Àµ¾¡¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢
¤½¤·¤Æ³¨ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤â²ñ¤¤¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊèÉ¸¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤½¤Ã¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤³¤È¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Î¤³¤È¡¢Àµ¾¡¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð¤Î¤¢¤È¡¢¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¤ß¤»¤¿°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¡£
¡ÖËÜÅö¤Ïº£¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¡×
¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢40Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ê¤ª»Ä¤ë¡¢°äÂ²¤ÎÈá¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£