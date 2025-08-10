¼íÌî·ÃÊå»á¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤Ï¡Öµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤Á´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡×
¡¡¡Öºå¿À£¶¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£¹Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¶å²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ÆÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ò£³£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¸½´ÆÆÄ¤ÎÆ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¤¬£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡¦¼íÌî·ÃÊå»á¡Ê£´£²¡Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Î£³£¸»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢µß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤Á´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡µß±çÅê¼ê¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢µå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤Ê·è¤áµå¤ò»ý¤Á¡¢»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¤ÏµåÂ®¤Ï½Ð¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢À©µå¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅêµå¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå°Ò¤¬¤Ê¤¤Æü¤ÏÀ©µå¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤·¡¢À©µå¤¬°¤¤Æü¤Ïµå°Ò¤äÊÑ²½µå¤ÎÀÚ¤ì¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Åêµå¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Êá¼ê¤«¤é¤·¤Æ¤â¡Ö¤É¤ì¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢¡Öº£¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æº£Æü¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½µå¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÇÛµå¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¼ºÅÀ¤¬£´·î£´Æü¡¦µð¿ÍÀï¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£²£²¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ì¤À¤±µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤àÅê¼ê¤À¡£