¡¡¡ÖÃæÆü£²¡Ý£°¹Åç¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¹äÏÓ¤¿¤Á¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¹Åç¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¤¬£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¹â¶¶¹¨¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°¿¶¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤«¤éÂÇ½ç¤òÆó¤Ä¾å¤²¡¢¡Ö£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¡£¼·²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç±¦ÏÓ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¸Þ²ó¤Ë¤ÏÁ´µåÊÑ²½µå¤Ç£³µå»°¿¶¡£¡Ö£²ÂÇÀÊÌÜ¤ËÊÑ²½µå¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¹¥Åê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶å²ó¤Ï£±»àÆóÎÝ¤ÇÎµ¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢£¹µåÇ´¤ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â²¿¤È¤«Ç´¤ì¤¿¡£ÀäÂÐ»°¿¶¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿£´ÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¡££±ÂÇÀÊ£±ÂÇÀÊ¤¬¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿£²£²ºÐ¤Î¼ã¸ñ¡££±·³¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£