¡Ú11Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÆÈÎ©¤·¤¿¿ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Èë½ñ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Å´»Ò¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ö
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ÇÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤Ç112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè96²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
»°À±É´²ßÅ¹¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÆÈÁÏÌ¡²èÇÉ¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤³¤Ç³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ½çÄ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤ËÈë½ñ¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÎÅ¹¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¡²è¤ÏÂç½°¼õ¤±¤·¤Ê¤¤¤È¶òÃÔ¤ë¿ó¡£È¬ÌÚ¤ÏÂç½°¤Ë¤³¤Ó¤º¤Ë¿ó¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤ÈÍ¡¤¹¡£