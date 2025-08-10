¿·³À·ë°á¡õÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¹â¹»¡Á10Ç¯¤ò±é¤¸¤¿¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡Ù¤«¤é15Ç¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¡¡°ìÀÄãØ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢1ÁÈ¤ÎÃË½÷¤Î10Ç¯¤ËµÚ¤ÖÊª¸ì¤ò¡¢¤Î¤Á¤Ë±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅÚ°æÍµÂÙ¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡Ù¡£2010Ç¯8·î¤Î·à¾ì¸ø³«¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢±Ç²è¤òºÌ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿·³À·ë°á¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¼Ó»Þ¡£¹â¹»À¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤³°¤ÇÆ¯¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÂ¤«¤±10Ç¯¤ò¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤È±éµ»ÎÏ¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÏËÜºî½Ð±é¸å¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Ï¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Çºæ²í¿Í¤È¶¦±é¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤Î¤Á¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤ÎÀ±Ìî¸»¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£°Ê¹ß¤â¡Ø¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ù¡¢¡ØÀµÍß¡Ù¡¢¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ó»Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÎ±¤Þ¤êµù»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿Îø¿Í¡¦¹¯Ê¿¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡£Èà¤ÏËÜºî½Ð±é¤ÎÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¸»»áÊª¸ì ÀéÇ¯¤ÎÆæ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤ò±é¤¸¡¢°Ê¹ß¤â2Éôºî¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÅÚÎµ¤Î±´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤â¡ØÅòÆ»¡Ù¡¢¡Ø³é¿å¡Ù¡¢NetflixÇÛ¿®¤Î¡ØDemon City µ´¥´¥í¥·¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¹¤ëÌî¿´²È¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¤ò²ø±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ó»Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÎ±¤Þ¤êµù»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿Îø¿Í¡¦¹¯Ê¿¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡£Èà¤ÏËÜºî½Ð±é¤ÎÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¸»»áÊª¸ì ÀéÇ¯¤ÎÆæ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤ò±é¤¸¡¢°Ê¹ß¤â2Éôºî¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÅÚÎµ¤Î±´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤â¡ØÅòÆ»¡Ù¡¢¡Ø³é¿å¡Ù¡¢NetflixÇÛ¿®¤Î¡ØDemon City µ´¥´¥í¥·¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¹¤ëÌî¿´²È¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¤ò²ø±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£