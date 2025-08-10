140馬力超え「“軽”規格エンジン」搭載！ ダイハツ「“軽規格超え”スポーツカー」が話題に！ 「大排気量スポーツカー」とも戦える「コペン RJ」に「欲しい」声も、グランツーリスモに登場

ダイハツ「“軽規格超え”スポーツカー」!?

ドライビングシミュレーターゲームである「グランツーリスモ」シリーズに登場する、オリジナルモデル「ビジョングランツーリスモ」シリーズ。

その中でもダイハツが協力した「コペンRJ ビジョングランツーリスモ」というクルマに対し、SNSなどでは様々な反響が寄せられています。

140馬力エンジンで大排気量スポーツカーとも戦える！

【画像】超カッコイイ！ ダイハツ「“軽規格超え”スポーツカー」を画像で見る（60枚）

コペンRJ ビジョングランツーリスモは、ダイハツのオープンカー「コペン」の現行モデルである2代目モデルをベースに作られたモデル。

ボディサイズは、全長3542mm×全幅1534mm×全高1330mmと、ベース車のコペンと違って軽自動車の規格を超えています。

エクステリアは、大型のフロントアンダースポイラーやオーバーフェンダー、ディフューザーなどを追加装備し、フロントボンネットには大型の吸気口を設け、リアウイングによってスポーティさを高めているのが特徴です。

パワートレインは、660ccエンジンを搭載。排気量はベース車と同じでありながら、過給効率を向上させたことにより、最高出力149馬力・最大トルク202Nmを発生します。

車体重量はわずか600kgしかなく、軽量化を徹底したことで大排気量のスポーツカーに対抗しうる性能を実現しました。

このような特徴を持つコペンRJ ビジョングランツーリスモに対し、SNSなどには、「これが出たら良いなあ」「600kgで149馬力の軽…想像を超えてる。フェラーリ真っ青」「このコペン欲しいな」「こういうクルマがマジで実現してくれたらなぁ…」などの声が寄せられました。

ゲーム内にしか存在しないモデルでありながら、購入を希望するユーザーが多く見られます。

※ ※ ※

ダイハツの協力によって作られゲーム内で活躍中の、コペンRJ ビジョングランツーリスモ。現実世界での市販化を望む声が多く上がっており、実現すれば一定の需要はありそうです。