【涙腺崩壊】天国にいる犬がくれた「みやげ」…亡くなった愛犬が、飼い主の少年に起こした奇跡【作者に聞く】
【漫画】「天国の犬は飼い主を笑顔にしたい」を読む
元ゲーム会社のデザイナーであり、現在はストーリー漫画を中心に執筆している吉良いとさん(@kilightit)は、個人で作品を公開・販売するほか、商業誌にも作品を掲載するなど精力的に活動している漫画家だ。代表作「ようこそ亡霊葬儀屋さん」は、「この話ほんとに好きです」「一度見たことあるはずなのに泣いてしまった」と多くの読者に感動をもたらしている。
今回紹介するのは「天国の犬は飼い主を笑顔にしたい」という作品だ。天界にやってきた犬のハッチは、自分の死に落ち込み、部屋に閉じこもる飼い主の少年が心配でまだ成仏したくないと考えていた。そこで天界の案内役は、亡くなった者が現世からひとつだけ物を持っていけるという「冥土のみやげ」という天界ルールをハッチに教える。
部屋に物音が響いたあと、少年はオモチャ箱にあったはずの「ハッチの大好きなオモチャ」がなくなっていることに気づく。少年は部屋を飛び出してリビングにいる両親のもとへ走り、「ハッチ、ここにきた。きて、オモチャもってった。ハッチが…ここにきてくれた！」と、目に涙を浮かべながらも笑顔を取り戻すのだった。
■担当者との対話から生まれた「救いの物語」
作者の吉良いとさんによると、この物語はもともと商業誌の読み切りとして発表された短編だという。担当編集者が飼っていた犬を亡くした話を聞いた際、「何か救いとなるような物語を描くことはできないだろうか」と考え、この作品が生まれたと明かした。作品の発表後は、犬を飼っている読者から温かい声がたくさん寄せられたといい、「この作品がこれからも多くのワンちゃん飼いさんに届きますように！」と話している。
天国のハッチが現世の飼い主を笑顔にする感動の物語は、Xに投稿されると、「8ページでこんなに泣かせに来るなんて…」「ヤバい...すごく胸に刺さって泣ける...」「犬を飼っているので感情移入してしまった…」といった感想が寄せられた。
画像提供：吉良いと(@kilightit)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。