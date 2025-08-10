¿·¼Ö135Ëü±ß¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡Ö·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò¡ÈÉ¸½àÁõÈ÷¡É¡ª ¥ê¥Ã¥¿¡¼Ìó23km¤ÇËèÆü´ò¤·¤¤¡Ö¿··¿¥¹¥Æ¥é¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡2025Ç¯6·î12Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡Ö¥¹¥Æ¥é¡×¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥Æ¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤·¤¿·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡£
¡¡2011Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤ÇÈÎÇä¤¬°ìÃ¶½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯6·î12Æü¤ËÂÔË¾¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¹¥Æ¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1655mm¡£
¡¡ÀèÂå¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹â¤¬¤ä¤ä¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö½Å¤Ï860¤«¤é890kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÀÚ¤ìÄ¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¥ê¥¢¤âÆ±¤¸¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê½Ä·¿¥ê¥ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥¢¤¬¥Ò¥ó¥¸¼°¥É¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥¹¥Æ¥é¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³«¸ýÉô¤Î¹â¤µ¤ÈÉý¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¾è¹ßÀ¤ÈÀÑºÜÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¾å¼Á´¶¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢Îã¤¨¤Ð¥·¡¼¥È¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥Í¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¤ò¶¦ÄÌ¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ÏÂ¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¼þ¤ê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀßÃÖ°ÌÃÖ¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¡¢¹¤¤»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ï¡¢É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖL¡×¡¢ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡ÖG¡×¡¢¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖZ¡×¡¢¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖZS¡×¤Î4¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡Á´¼Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖG¡×¡ÖZ¡×¡ÖZS¡×¤Î3¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡ÖL¡×¡ÖG¡×¡ÖZ¡×¤¬ºÇ¹â½ÐÎÏ52ÇÏÎÏ¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¡ÖZS¡×¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ64ÇÏÎÏ¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´¼Ö¤È¤âCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤Þ¤¿¤Ï4WD¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢Ç³Èñ¤ÏºÇ¤âÎÉ¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ç22.6km¡¿L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤È¡¢ÄãÇ³Èñ¤ÈÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢135Ëü8500±ß¤«¤é205Ëü7000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½éÂå¥¹¥Æ¥é¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î¼«¼ÒÀ½Â¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¤ÎOEM¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î¿··¿¥¹¥Æ¥é¤â¡¢¥à¡¼¥ô¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤ÇÁ´ÌÌºþ¿·¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¿··¿¥¹¥Æ¥é¤Î°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖUV¡õIR¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁõÈ÷¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤È¤â¤ËÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤ÄÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£