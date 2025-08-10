◆第９８回アーリントンミリオン・米Ｇ１（現地時間８月９日、コロニアルダウンズ競馬場・芝２０００メートル、良）

１９８１年に世界初の賞金総額１００万ドルの競走として始まったＧ１に７頭が出走し、昨年のケンタッキーダービー馬で、今回が初めての芝挑戦となったミスティックダン（牡４歳、米・ケネス・マクピーク厩舎、父ゴールデンセンツ）は４着に終わった。ブライアン・ジョセフ・ヘルナンデスＪｒ．騎手とのコンビで、２番人気に支持されていた。

最後の直線の入り口では２番手のポジションにつけて勝負をかけたが、上位の３頭には伸び負ける形となった。３着のインテグレーションには２馬身１／４差。勝ち馬のフォートワシントンからは０秒５９差をつけられる完敗だった。

ミスティックダンはダートで通算１４戦４勝。昨年５月のケンタッキーダービー・Ｇ１でシエラレオーネ（２着）、日本のフォーエバーヤング（３着）と鼻、鼻差の激戦を制してＧ１初制覇。３冠最終戦のプリークネスＳ・Ｇ１は２着だった。今年５月のブレイムＳ・Ｇ３で６戦ぶりに勝利を飾ったが、６月に行われたスティーブンフォスターＳ・Ｇ１では４着。初めての芝のレースへの参戦を決断したが、勝利を飾ることはできなかった。

ジュニオール・アルバラード騎手が騎乗した４番人気のフォートワシントン（牡６歳、米・クロード・”シュグ”・マゴーヒー厩舎厩舎、父ウォーフロント）がＧ１初制覇となった。