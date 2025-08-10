トヨタ「クラウン ミニバン!?」がスゴイ！ “超豪華”「王冠仕様」の大型ミニバン！ 迫力グリル採用の中国で売ってる「クラウン ヴェルファイア」どんなモデル？

「クラウンミニバン」ってどんなモデル？

中国では、トヨタの最高級ミニバン「アルファード」とは別に、「クラウン」ブランドを冠した豪華なミニバン「クラウンヴェルファイア」が販売されています。

王冠マークのミニバン!?

トヨタは中国で「ツインモデル（双子車）戦略」を取っています。トヨタは中国において、広汽トヨタ（GAC Toyota）と一汽トヨタ（FAW Toyota）という二つの主要な合弁パートナーを持ち、それぞれが同じ基本設計のクルマを、意匠や車名を変えて販売する兄弟車（ツインモデル）を展開しているのです。

日本のアルファードは広汽トヨタが販売しており、それに対抗する兄弟車として、一汽トヨタが投入したのが、より高いブランド価値を持つ“クラウン”を冠したミニバン、クラウンヴェルファイアなのです。

“クラウン”という名前の選択は、極めて戦略的です。中国においてクラウンは、改革開放の初期から高級車の代名詞として知られる存在であり、多くの人々にとって特別な憧れとプレステージ性を持つ歴史的ブランドです。

この絶対的なブランド価値をミニバンに与えることで、アルファードとの直接的な競合を避け、独自の付加価値を創出しています。

実際には、このクラウンヴェルファイアは、その名の通り日本の「ヴェルファイア」に相当するモデルです。

ボディサイズは全長5005mm×全幅1850mm×全高1950mm。デザインの核心は、やはり王冠エンブレムの存在です。

フロントグリル、ホイール、ステアリングなど内外装の各所に配置された王冠マークが、日本のヴェルファイアと異なる点です。

内装も最上級グレードに絞った豪華仕様となっており、パワートレインは2.5リッターハイブリッドの4WD（E-Four）仕様のみが設定されています。

車両価格は、アルファードよりクラウン ヴェルファイアのほうが上級高価格モデルの位置づけかとも思われますが、両者ともに約90万元（1中国元＝20円の為替レートで約1800万円）からとなっています。

このクラウンミニバンは、単なる豪華なミニバンではありません。それは、現地の合弁事業体制を巧みに利用し、歴史的ブランドを最大限に活用して、激化する中国市場での競争を勝ち抜こうとするトヨタの「現地化」と「ブランド差別化」戦略の、まさに象徴的なケーススタディと言えるでしょう。