¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¡Öº£¤É¤³¡©¡×¡Ö¤Þ¤ÀµþÅÔ¡×¿áÁÕ³ÚÉô¤ä¥Á¥¢¤¬Ì¤Ãå¤â¡ÖËÜ²È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¡ª¡×¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¸«¤»¤¿½¸ÂçÀ®
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£µÆü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼£µ¡Ý£±ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¡Ê£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ï»î¹ç³«»Ï£³£°Ê¬Á°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤ä¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤¬¡¢°ìÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊÉÕ¶á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜæÆÀ¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Ãå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤É¤³¡©¡×
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀµþÅÔ¡£½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¢¤È£±»þ´Ö£³£°Ê¬¤«¤«¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡¡Ö»î¹ç¡¢½ª¤ï¤ë¤¾¡ª¡×
¡¡¥Ð¥¹£¶Âæ¡¢Ìó£²£¶£°¿Í¤Î±þ±çÉôÂâ¤Ï¡¢Á°Ìë¤Î¸á¸å£¹»þ¤Ë½ÐÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç£³£°Ê¬ÃÙ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»ö¸Î½ÂÂÚ¡¢¤ªËß½ÂÂÚ¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½¸ÂçÀ®¤òº£¤³¤½¡¢¸«¤»¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌîµåÉô°÷¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¸ý¥é¥Ã¥Ñ¡×¤Ç±þ±ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤é°ìÎÝÂ¦ÆâÌîÀÊ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤â¡¢±þ±ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤Ï¸©Âç²ñ¤«¤é¡Ø´ÑµÒÆ°°÷·¿±þ±ç¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×
¡¡ÂÀ¸Ý¤Î¥ê¥º¥à¤È¤È¤â¤ËÀ»ÃÏ¤Î¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¶«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¡¢¤â¤ê¡¢¤â¤ê¤¢¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡£²£°£²£³Ç¯²Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤òÀÊ´¬¤·¤¿±þ±ç¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤À¡£
¡¡¡ÖËÜ²È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¡ª¡×
¡¡ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î²Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ÑµÒÀÊ¤â¼êÇï»Ò¤Ç±þ¤¸¤¿¡£¡ÖÎØ¡×¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£¶²ó¡£±þ±çÉôÂâ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¿áÁÕ³ÚÉô¤Î²»¿§¤È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤µ¤ËºÌ¤é¤ì¡¢°ìÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë³èµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Î±þ±ç¤Ë¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£²£°¿Í¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç®¤¤ÃÄÄ¹¤Ë¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î¼ç¾¡¦Ç½¸Íµ±Ì´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¤³¤¦´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾ËÜ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤¬¤¢¤ë¡£²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ç¤¤¿¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Î¾¾ËÜ¤é¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Î¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÌò¡×¤À¤Ã¤¿¡£Î®¤·¤¿´À¤ÎÎÌ¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£²£°¿Í¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë