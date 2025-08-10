戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、いまを戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。



日本が戦争に敗れ、幼い頃に朝鮮半島から引き揚げてきた85歳の女性が、画家として活動しています。絵のモチーフは、母が命懸けで持ち帰った1台のミシンです。作品を通して伝えたい思いがあります。

モチーフは1台のミシン

真剣な眼差しで、自分の体よりも大きなキャンバスに向かう女性。佐賀県玄海町の画家、藤井節（みさお）さん（85）です。





5歳の時に敗戦

■藤井節さん（85）「11月に中央美術協会展があります。それに向けて描いています。」新作の油絵のモチーフは、1台の黒いミシンです。藤井さんにとって、忘れられない思い出が詰まったものです。■藤井さん「ミシンをただミシンとして見るのではなく、母への感謝の気持ちというのがあって。」

藤井さんは当時、日本の統治下にあった現在の韓国・大邱（テグ）の近くで生まれ育ちました。日本が戦争に敗れたのは、5歳の時でした。



■藤井さん

「不穏な空気は感じていました。空には飛行機が飛んで、いま考えたらB29じゃないかと思うのですが。」



朝鮮半島や中国東北部の旧満州など、当時、日本が進出していたアジア太平洋地域には、敗戦の時点で、およそ660万人の日本人がいたとされています。藤井さん一家は警察官だった父を残し、母・寿子（としこ）さんと6人の子どもたちで祖国・日本を目指しました。



■藤井さん

「トラックに乗せられて釜山（プサン）まで。引き揚げ船が来るまで、トンネルか洞穴のようなところで家族で過ごしました。何日間か、そこにいたのは覚えています。」

子ども6人を育てるために

誰もがほとんどの財産を手放さざるを得ない状況で、寿子さんが命懸けで持ち帰ったのが、重さ16キロもある花嫁道具のミシンでした。



父のふるさとである佐賀に引き揚げた後、靴下からランドセルまで、子どもたちが学校で必要なものをミシンで手作りしてくれたといいます。



■藤井さん

「母が、日本に帰っても何もないから、無から有を出す生活をするはずだから、子ども（6人）を育てる上でミシンは絶対に必要だって。母は本当に先見の明がある人だなって。正月に向けて洋服を1人1枚ずつは作ってくれていました。寝ていて、明くる朝見たら、枕元に置いてある。すごく楽しみでした。」

母のミシンをモチーフに

藤井さんは、長年勤めた看護師の仕事を定年退職し、60歳で、高校生の時から胸に秘めていた画家としての活動を始めました。10年ほど前から母のミシンをモチーフにした作品を描くようになり、その数は30近くに上ります。中には、引き揚げ当時のかすかな記憶を基にした作品もあります。



■藤井さん

「私があまりに泣くので、姉が私の手を離せず、袖がちぎれた。袖がちぎれて空に飛んでいったのです。その袖の模様がキキョウの模様でした。キキョウ模様の柄が青空の中に消えていく、そのイメージが思い出として消えません。」



藤井さんは、地元の絵画グループでも精力的に活動しています。絵画仲間からは一目置かれる存在です。



■佐伯勝己さん（75）

「藤井さんが一番高齢なのですが、一番絵に対する情熱がすごい。平和への願い、平和のありがたさ。そういったことが伝わってくる絵だなと。」



平和への願い。藤井さんが作品を通していま、最も伝えたいメッセージです。

ウクライナ侵攻と重ね

燃え盛る炎から逃げ惑う人々。ロシアによるウクライナへの侵攻をイメージし、藤井さんが描いたものです。



■藤井さん

「私が5歳の頃と、ウクライナの子どもたちが泣き叫んでいる様子が重なりまして。」



ミシンの土台部分に描いたのは、港で連絡船を待つ人たちです。



引き揚げ当時の記憶と、いまなお続くウクライナの戦禍を重ね合わせながら、藤井さんが強く願うこととは。



■藤井さん

「私はミシンを通して幸せな気持ちを描けるけれど、いま世界中ではあちこちで戦争でたくさんの人が死んでいますよね。平和だからいまがあって、いまが平和だから絵が描ける。ミシンを描くことで、ミシンが平和の象徴でありますようにという願いが、いまは強いです。」



母への感謝から描き始めたミシン。平和を求めてやまない気持ちが、藤井さんをきょうもキャンバスに向かわせます。



