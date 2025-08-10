³ô¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤Çã¤¤¾ì¡¢Çä¤ê¾ì¡×
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÏÃÂê¤Î1ºý¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¨¡¨¡À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤À¡£60Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÅê»ñ¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ2000²¯±ßÄ¶¤â¤Î»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³ÚÅ·¾Ú·ô¡¦·¦ÅÄ¿¿Ç·»á¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬ËÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö½éÆ°¡×¤òÂª¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¡¥Á¥ã¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ã»´ü¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¤Î½éÆ°¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½éÆ°¤ò¤É¤¦¸«È´¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¹¤¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡×¤È¡ÖÉ¸½àÊÐº¹¡Ê¦Ò¡Ë¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¾å²¼2ËÜ¤ÎÀþ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¾å¸Â¡§°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ü¡ÊÉ¸½àÊÐº¹¡ß2¡Ë
¡¡¡¦²¼¸Â¡§°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ý¡ÊÉ¸½àÊÐº¹¡ß2¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¤ò¡Ö2¦Ò¡ÊÉ¸½àÊÐº¹¡ß2¡Ë¡×¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢Åý·×Åª¤Ë³ô²Á¤ÎÌó95¡ó¤¬¥Ð¥ó¥É¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¢Çä¤ê¥·¥°¥Ê¥ë
¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢³ô²Á¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤µ¡Ë¤ò¸«¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤ÎÉý¤¬¹¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÉý¤¬¶¹¤±¤ì¤Ð¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÉý¤¬¶¹¤¤¡á¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¾®¤µ¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢³ô²Á¤¬°ìÄê¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¾å²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡Ê¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¡Ë
¡¡¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÉý¤¬µÞ¤Ë¹¤¬¤ë¡áÁê¾ì¤Ë¿·¤·¤¤ºàÎÁ¤¬½Ð¤Æ¡¢²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯Æ°¤»Ï¤á¤¿¾õ¶·
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¶¹¤¤¾õÂÖ¤«¤é¡¢³ô²Á¤¬µÞ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¾å¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Áê¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÇäÇã¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê»ñ²È¤ÎÇã¤¤¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÇã¤¤¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î²¼¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊºàÎÁ¤Ç°ìµ¤¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÇä¤ê¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥É¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢»ý¤ÁÂ³¤±¤ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÍø³Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍø±×¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô²Á¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤¬Â³¤¯¤«¤®¤ê¡¢»ý¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¤ÇÍø±×¤òÂç¤¤¯¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë»ØÉ¸¤Î»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¸«Êý¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¡×¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³ô¤ò»Ï¤á¤¿¤¤½é¿´¼Ô¤Ë¤â¡¢·Ð¸³¼Ô¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£
