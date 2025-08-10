【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第30話】蔦重、狂歌絵本を手掛けるため歌磨を起用
【モデルプレス＝2025/08/10】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第30話「江戸生蔦屋仇討」が、10日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
黄表紙の『江戸生艶気樺焼』が売れ、日本橋の耕書堂は開店以来の大盛況となった。
蔦重（横浜流星）は狂歌師と絵師が協業した狂歌絵本を手掛けるため、“人まね歌麿”と噂になり始めた歌磨（染谷将太）を、今が売り時と判断し起用する。その後、蔦重は“歌麿ならではの絵”を描いてほしいと新たに依頼するも歌麿は描き方に苦しむ…。
一方、松平定信（井上祐貴）は、治済（生田斗真）から、公儀の政に参画しないかと誘いを受ける。
