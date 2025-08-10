ÆâÅÄÍý±û¡¡Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤¬Æ¬¤Î¾å¤Ë¡Ä¡ªUSJ¤Ç¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã»Ñ¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ö¤è¤ð¤³ÍÌî ¤³¤Î³¹¡¢¹¶Î¬¤·¤È¤¯¡©²ÆµÙ¤ßSP¡×¡Ê¸å12¡¦27¡Ë¤ÇUSJ¤òË¬Ìä¡£¡Ö¤æ¤Ë¤Ð¡¡¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ü¥ó¥É¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ãÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ü¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¤â¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¶¦±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎÍÌî¿¸ºÈ¡¢Æ±¶É¤Î¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤À¡¼¤ê¤ªÎ®ÀÐ¤ËÈþ¤·¤¹¤®¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£